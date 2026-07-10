Gabon : CanalBox au cœur de l’événement «Notre Gabon, nos racines»

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C’est un véritable voyage immersif au cœur des traditions gabonaises qui s’est ouvert le 4 juillet dernier. Jusqu’au 12 septembre, l’événement phare « Notre Gabon, nos racines », orchestré par Entre Nous Bar avec le soutien indéfectible de CanalBox Gabon, invite la population à redécouvrir la mosaïque identitaire du pays. Sous le slogan évocateur « Un samedi = Une province », cette célébration itinérante de la culture nationale ambitionne de raviver la flamme du patrimoine local et de consolider le vivre-ensemble.

L’initiative se déploie comme un calendrier vivant où chaque fin de semaine offre une vitrine exclusive à l’une des neuf provinces du Gabon. De la gastronomie aux saveurs locales à l’artisanat d’art, en passant par les langues vernaculaires, les rythmes musicaux et les tenues traditionnelles, rien n’est laissé au hasard.

Au-delà du simple divertissement, ce projet porte une mission essentielle : assurer la transmission intergénérationnelle des savoir-faire ancestraux et sensibiliser la jeunesse à la richesse de ses origines.

Plein phare sur le Haut-Ogooué ce samedi

Après un démarrage festif, les projecteurs se braquent ce samedi 11 juillet sur la province du Haut-Ogooué (G2). Connue pour ses paysages uniques et ses traditions vibrantes, la province promet une journée mémorable. Les visiteurs pourront s’immerger dans une programmation intense mêlant prestations artistiques authentiques, contes traditionnels et dégustations culinaires typiques de la région. C’est l’occasion idéale pour le public de vibrer au son des instruments traditionnels altogovéens et d’admirer la dextérité des danseurs locaux.

CanalBox Gabon, un partenaire ancré dans les communautés

Pour porter une telle ambition, l’appui de partenaires engagés s’avère indispensable. En s’associant officiellement à l’événement, CanalBox Gabon confirme sa volonté de ne pas être seulement un acteur technologique, mais un pilier du développement social et culturel. Présente sur le terrain avec ses stands colorés et ses animations interactives, l’entreprise réaffirme sa proximité avec les communautés. Par ce mécénat, l’opérateur démontre qu’en connectant les foyers au très haut débit, il reste profondément attaché à ce qui connecte les Gabonais entre eux : leurs racines communes.

Pour les amoureux de la culture ou les curieux en quête d’évasion, le rendez-vous est pris chaque samedi pour célébrer l’identité gabonaise dans toute sa splendeur.