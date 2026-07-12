CULTUREDerniers articles

Gabon : lancement des recouvrements de la redevance par le Bugada

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 20h11min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Siège du Bugada © D.R.
Ecouter l'article

Le bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (Bugada) a lancé ses opérations de contrôle et de perception des redevances au titre de l’exercice 2026. Déployée sur l’ensemble du territoire national, cette campagne vise à assurer le respect des dispositions légales relatives à la protection des œuvres de l’esprit et à garantir une rémunération équitable aux créateurs, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

C’est une initiative qui s’appuie sur les dispositions de la loi n°007/2024 du 20 septembre 2024 portant ratification de l’ordonnance relative au droit d’auteur et aux droits voisins en République gabonaise. À travers cette opération, le Bugada entend rappeler aux exploitants d’œuvres protégées leurs obligations en matière de paiement des redevances. Les équipes du Bugada effectueront des descentes auprès des établissements utilisant des œuvres musicales, audiovisuelles ou artistiques dans le cadre de leurs activités.

Une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle 

Les contrôles concerneront notamment les bars, restaurants, hôtels, motels, boîtes de nuit, cabarets, casinos, salons de coiffure, instituts de beauté, salles de sport, espaces événementiels, ainsi que les médias audiovisuels publics et privés. Les galeries d’art, bibliothèques, librairies, supermarchés, commerces de proximité et organisateurs de spectacles ou de manifestations populaires figurent également parmi les structures ciblées. L’objectif est de vérifier la conformité de leur situation vis-à-vis des droits d’auteur et des droits voisins, tout en les sensibilisant à l’importance du respect de la propriété intellectuelle.

Le Bugada rappelle que le paiement de ces redevances constitue une obligation légale dont les recettes contribuent à la rémunération des auteurs, artistes-interprètes et autres titulaires de droits. Elle rappelle donc aux tenanciers de ces établissements leur responsabilité de s’acquitter de cette redevance, indique le communiqué. Les contrevenants s’exposent d’ailleurs à des sanctions prévues par les textes en vigueur. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 20h11min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Global Dialogue on AI Governance : le Gabon plaide pour une IA à visage humain

12 juillet 2026 à 20h13min

World Giving Report 2025 : l’Afrique, championne mondiale de la générosité

12 juillet 2026 à 14h12min

Gabon : l’hôpital Egypto-Gabonais publie sa grille tarifaire, des soins à des prix accessibles

12 juillet 2026 à 14h01min

Sosthène Nguema Nguema : «Les bases sont posées pour faire de la Nyanga un hub minier»

12 juillet 2026 à 13h59min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 12 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 12 Juillet 2026
[#reportage] Boumi-Louetsi : cap sur une concertation inclusive À Libreville, les fils et filles de la Boumi-Louetsi ont posé les bases d’une concertation sociale et inclusive autour de la cohésion, du développement local, des infrastructures, de la culture, de l’économie et de la gouvernance. Une étape préparatoire avant le grand rendez-vous prévu à Mbigou du 21 au 23 août, avec un objectif : rassembler toutes les sensibilités pour redorer l’image de la localité. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
Boumi Louetsi cap sur une concertation inclusive
[#Reportage] Véhicules de fonction : faut-il rembourser à l’Etat les indemnités de transport indûment perçues ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Véhicules de fonction : faut-il rembourser les indemnités indues ?
[#Reportage] Owendo : des centaines de familles à la belle étoile depuis plus d’un an 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Owendo : des familles toujours à la belle étoile après un an
[#Reportage] Parc national d’Akanda : plongée au cœur du patrimoine touristique gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Parc national d’Akanda : plongée au cœur du patrimoine touristique gabonais
[#Journal] Le 19H30 du 11 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 11 Juillet 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page