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National-Foot : la Linafp dévoile le calendrier de la saison 2026-2027

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 13 juillet 2026 à 9h07min
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La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) vient de lever le voile sur le chronogramme officiel de ses compétitions pour l’exercice 2026-2027. Cette annonce, largement relayée par l’Agence gabonaise de presse (AGP), permet aux clubs d’ajuster leur préparation et offre aux supporters des repères clairs pour une saison qui s’annonce déjà palpitante. Après le récent sacre de l’AS Mangasport, qui a conservé son trône pour s’offrir un onzième titre historique, la course à la succession est officiellement lancée.

C’est le National-Foot 1 qui aura l’honneur d’ouvrir le bal. Les équipes de l’élite rechausseront les crampons dès le 10 octobre 2026, marquant le coup d’envoi d’un marathon footballistique qui s’étirera jusqu’au 22 mai 2027.

Quelques semaines plus tard, l’antichambre de l’élite prendra le relais. Le National-Foot 2 débutera officiellement ses droits le 21 novembre 2026. Pour les prétendants à la montée, l’explication finale se jouera le 8 mai 2027, date de la dernière journée de ce championnat de deuxième division toujours très disputé.

La Coupe de la Ligue crée l’événement

L’autre grande attraction de ce calendrier réside dans le grand retour d’une compétition majeure. La Coupe de la Ligue, véritable formule de prestige, fera sa réapparition sur les pelouses nationales à compter du 12 décembre 2026. Cette compétition à élimination directe viendra pimenter le cœur de la saison et offrira une opportunité unique de glaner un trophée. L’apothéose de ce tournoi est d’ores et déjà programmée le samedi 1er mai 2027, une date symbolique qui promet une finale électrique.

Un marathon de huit mois pour le football national

Avec ce calendrier bien rythmé, la Linafp propose une saison continue de près de huit mois. Pour les états-majors des clubs, la gestion des effectifs et la préparation physique seront cruciales afin de tenir la distance sur les trois fronts. Le public librevillois et de l’intérieur du pays n’attend plus que le coup de sifflet initial pour retrouver la ferveur des stades.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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