A La UneDerniers articlesJUSTICE

Gabon : Pascal Ogowe Siffon en liberté provisoire après sept mois de détention

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 7h29min
1 530 Temps de lecture 1 minute
Le ministre du Tourisme, Pascal Ogowé Siffon © D.R.
Ecouter l'article

C’est un rebondissement majeur sur la scène politico-judiciaire gabonaise. Selon les informations relayées par le quotidien L’Union, l’ancien ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Pascal Ogowe Siffon, a recouvré la liberté ce mercredi 8 juillet 2026. Après avoir passé près de sept mois en détention préventive au sein de la prison centrale de Libreville, l’ex-membre du gouvernement a enfin franchi les portes du pénitencier du Gros-Bouquet.

Selon les informations exclusives rapportées par le quotidien national L’Union, s’appuyant sur de solides sources judiciaires, cette mise en liberté n’est pas définitive mais s’inscrit dans le cadre d’une mesure provisoire. À sa sortie de l’établissement, Pascal Ogowe Siffon a été aperçu en compagnie de son conseil, Maître Jean Paul Moubembe. 

Ce dénouement marque une étape décisive pour l’ancien ministre, dont l’incarcération prolongée continuait de susciter une vive attention dans les cercles politiques de la capitale.

Des services de renseignement à la prison centrale

Pour comprendre les ramifications de cette affaire, il convient de remonter au 25 décembre dernier. C’est en plein jour de Noël que l’ancien dignitaire avait fait l’objet d’un mandat de dépôt. Avant son placement sous les verrous, Pascal Ogowe Siffon avait été longuement auditionné par les services de renseignement. 

À la suite de cette garde à vue, il avait été présenté à un juge d’instruction qui l’avait formellement inculpé pour présomption de malversations financières, ouvrant la voie à sa détention préventive.

Le bilan marquant d’un réformateur

Au-delà de ses démêlés judiciaires, la figure de l’homme d’État reste profondément liée à la transformation d’un secteur stratégique pour l’économie nationale. En effet, comme le souligne pertinemment le journal L’Union, l’histoire retiendra de Pascal Ogowe Siffon qu’il est celui qui a véritablement ressuscité le tourisme gabonais. Sous sa direction, ce domaine, autrefois considéré comme le parent pauvre des politiques publiques au Gabon, a bénéficié d’une restructuration et d’une mise en valeur inédites.

Bien que cette liberté provisoire offre un répit à l’ancien ministre et à ses proches, l’instruction suit son cours. La suite des procédures devra faire toute la lumière sur les soupçons de malversations financières qui pèsent encore sur lui.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 7h29min
1 530 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ?

8 juillet 2026 à 21h00min

Gabon : la future Gare Maritime de Libreville se dévoile

8 juillet 2026 à 19h06min

Okondja : un mort et deux blessés dans une collision entre un pick-up et un camion

8 juillet 2026 à 18h50min

Gabon : l’importation et la vente des véhicules électriques exonérées de TVA

8 juillet 2026 à 17h37min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ?
[#Interview] AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Interview] AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juillet 2026
[#Interview] #Teaser, AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Interview] #Teaser, AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train Sur l’axe Lébamba–Mbigou, les travaux routiers exécutés par l’entreprise Ebomaf avancent à un rythme visible. Sur le terrain, les engins sont mobilisés, les équipes à l’œuvre et les différentes opérations se poursuivent pour améliorer progressivement les conditions de circulation sur cette route stratégique pour les populations de la Boumi-Louetsi. Un chantier très attendu, dont l’évolution suscite l’espoir des usagers, des transporteurs et des riverains. 📍 Axe Lébamba–Mbigou 🎥 Images des travaux en cours Que pensez-vous de l’évolution de ce chantier ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA
S'abonner
Bouton retour en haut de la page