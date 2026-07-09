Gabon : Pascal Ogowe Siffon en liberté provisoire après sept mois de détention

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C’est un rebondissement majeur sur la scène politico-judiciaire gabonaise. Selon les informations relayées par le quotidien L’Union, l’ancien ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Pascal Ogowe Siffon, a recouvré la liberté ce mercredi 8 juillet 2026. Après avoir passé près de sept mois en détention préventive au sein de la prison centrale de Libreville, l’ex-membre du gouvernement a enfin franchi les portes du pénitencier du Gros-Bouquet.

Selon les informations exclusives rapportées par le quotidien national L’Union, s’appuyant sur de solides sources judiciaires, cette mise en liberté n’est pas définitive mais s’inscrit dans le cadre d’une mesure provisoire. À sa sortie de l’établissement, Pascal Ogowe Siffon a été aperçu en compagnie de son conseil, Maître Jean Paul Moubembe.

Ce dénouement marque une étape décisive pour l’ancien ministre, dont l’incarcération prolongée continuait de susciter une vive attention dans les cercles politiques de la capitale.

Des services de renseignement à la prison centrale

Pour comprendre les ramifications de cette affaire, il convient de remonter au 25 décembre dernier. C’est en plein jour de Noël que l’ancien dignitaire avait fait l’objet d’un mandat de dépôt. Avant son placement sous les verrous, Pascal Ogowe Siffon avait été longuement auditionné par les services de renseignement.

À la suite de cette garde à vue, il avait été présenté à un juge d’instruction qui l’avait formellement inculpé pour présomption de malversations financières, ouvrant la voie à sa détention préventive.

Le bilan marquant d’un réformateur

Au-delà de ses démêlés judiciaires, la figure de l’homme d’État reste profondément liée à la transformation d’un secteur stratégique pour l’économie nationale. En effet, comme le souligne pertinemment le journal L’Union, l’histoire retiendra de Pascal Ogowe Siffon qu’il est celui qui a véritablement ressuscité le tourisme gabonais. Sous sa direction, ce domaine, autrefois considéré comme le parent pauvre des politiques publiques au Gabon, a bénéficié d’une restructuration et d’une mise en valeur inédites.

Bien que cette liberté provisoire offre un répit à l’ancien ministre et à ses proches, l’instruction suit son cours. La suite des procédures devra faire toute la lumière sur les soupçons de malversations financières qui pèsent encore sur lui.