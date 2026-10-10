Sécurité pénitentiaire : 22 agents radiés et révoqués ! 

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Dans les rangs de la Sécurité pénitentiaire du Gabon, l’heure est à l’assainissement et au rappel à l’ordre. Lors d’une cérémonie solennelle marquée par la dégradation publique des mis en cause, la hiérarchie a officialisé la radiation et la révocation sans droit à pension de 22 agents sanctionnés pour des manquements graves à la discipline et à l’éthique militaire.

Annoncée par le commandant Steeve Koumba Mboundou, cette mesure disciplinaire d’une sévérité exemplaire touche 12 sous-officiers et 8 autres agents, parmi lesquels des gradés comme les adjudants-chefs Oyougou Ekoué Rolex et Oboungou Arty, ou encore le sergent-chef major Cessat Moungebata Franky.

Les griefs retenus à leur encontre témoignent de dérives répétées : abandon de poste, mauvaise manière de servir, insubordination caractérisée, manque de respect envers les autorités hiérarchiques et inobservation flagrante des lois et règlements en vigueur. Au cours de la cérémonie, les attributs et insignes des désormais ex-agents leur ont été publiquement retirés, scellant ainsi leur exclusion définitive du corps.

Tolérance zéro face aux trafics et à l’indiscipline

Intervenant avec fermeté, le général de division Jean Germain Effayong Onong, commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire, a tenu à adresser un message sans équivoque à l’ensemble des troupes. Revenant sur certains comportements criminels constatés en milieu carcéral, le patron du corps a rappelé qu’un agent introduisant de la drogue en détention ne commet pas une simple faute professionnelle, mais se rend coupable de trafic de stupéfiants.

« Un agent qui introduit la drogue au sein de la prison n’est plus un agent qui a fauté, mais un trafiquant de drogue qui a revêtu la tenue pour trafiquer », a-t-il martelé avec gravité. Il a réaffirmé qu’il n’y aura plus aucune tolérance pour les passeurs de drogues, les abandons de poste ou toute autre forme d’indiscipline avérée au sein des établissements pénitenciers du pays.

Devoir de réserve et dérive des réseaux sociaux

Au-delà des fautes commises sur le terrain, le commandant en chef a mis l’accent sur le strict respect des règles d’éthique et du devoir de réserve. Dans le viseur de la hiérarchie : l’exposition intempestive de l’uniforme sur Internet. Le général Effayong Onong a prévenu que tout agent apparaissant en tenue réglementaire sur les réseaux sociaux fera l’objet de sanctions disciplinaires particulièrement sévères.

Par cette vague de révocations spectaculaires, la Sécurité pénitentiaire entend réaffirmer l’exigence de rigueur, d’intégrité et de respect des valeurs républicaines au sein de ses effectifs