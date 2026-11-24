Gabon : un avant-projet de loi sur le droit de grève déclenche la colère des syndicats

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Le climat social se tend à Libreville. Au cœur de la discorde se trouve un avant-projet de loi élaboré par le ministère du Travail visant à redéfinir les conditions d’exercice du droit de grève. Bien que le gouvernement ait transmis le document aux centrales syndicales pour recueillir leurs amendements avant son passage en Conseil des ministres puis au Parlement, la pilule ne passe pas.

Le dimanche 22 novembre 2026, la riposte s’est organisée du côté des secteurs les plus névralgiques du pays. Réunis à Libreville, les membres de la fédération syndicale Force ouvrière des industries extractives et énergétiques, qui fédère les employés du pétrole, des mines et de l’énergie, ont affiché un front uni et déterminé. Face à la presse, les visages fermés traduisaient une exaspération palpable.

Pour ces représentants du personnel, il n’est pas question d’amender le texte, mais bien d’exiger son retrait pur et simple. Ils estiment que cette réforme équivaut à une abolition déguisée d’un droit constitutionnel fondamental. « Ce projet de loi est une déclaration de guerre contre les travailleurs gabonais », a martelé Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général fédéral. Dénonçant une volonté de réduire les salariés au rang d’« esclaves modernes, contraints de produire en silence sous la menace de la révocation », le responsable syndical a prévenu que sa base ne plierait pas.

Des restrictions jugées draconiennes

En marge de cette prise de parole officielle, Sylvain Mayabith a détaillé les mesures qui cristallisent le mécontentement. Trois dispositions principales concentrent les critiques des partenaires sociaux. D’abord, l’instauration d’un service minimum contraignant les entreprises à maintenir 70 % de leurs effectifs opérationnels en cas de débrayage, ce qui viderait tout mouvement de sa substance.

Ensuite, le texte imposerait l’épuisement total des procédures de négociation, jusqu’à la phase d’arbitrage, avant d’envisager toute cessation du travail. Enfin, la durée cumulée des grèves serait strictement plafonnée à dix jours par an. Autant de verrous perçus comme insurmontables par les organisations ouvrières.

L’exécutif appelle à l’apaisement

Interpellé sur cette levée de boucliers, le ministère du Travail tente de calmer le jeu. L’administration s’est dite surprise par la virulence des réactions syndicales, rappelant que le processus demeure à l’étape de la concertation.

Alain Jules Monangze, inspecteur des services au sein du ministère interrogé par Radio France international (RFI), a ainsi invité les syndicats à « mettre la balle à terre ». Tout en réaffirmant l’attachement indéfectible de l’État à la liberté syndicale, il a souligné que l’implication des partenaires sociaux dans la rédaction finale prouve la bonne foi de l’exécutif, soucieux d’aligner la législation nationale sur les conventions internationales.