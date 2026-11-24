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Un drame d’une rare cruauté a endeuillé le quartier Ondimba, dans le 2e arrondissement de Franceville, aux premières heures du lundi 23 novembre 2026. Amadou Moussa, un commerçant de nationalité sénégalaise âgé de 70 ans, a été retrouvé sans vie et ligoté à l’intérieur de son propre établissement. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur cet acte odieux.

L’insécurité vient de franchir un nouveau palier d’horreur dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Lundi 23 novembre 2026 au petit matin, les habitants de Franceville 2, plus connu sous l’appellation de quartier Ondimba, se sont réveillés dans l’effroi. Le corps inerte d’Amadou Moussa, un boutiquier sénégalais de 70 ans bien connu du voisinage, a été découvert ligoté au sein même de son commerce.

L’alerte donnée par un livreur de pain

Selon les informations recueillies sur place, la macabre découverte est intervenue très tôt dans la matinée. Comme à son habitude, un livreur de pain d’une boulangerie de la place s’est présenté devant l’échoppe pour sa tournée quotidienne. Face au silence inhabituel du commerçant malgré de multiples appels, le livreur a pris l’initiative d’alerter Abdoul Moussa, le fils de la victime.

Arrivé précipitamment sur les lieux, ce dernier a fait face à l’innommable : son père gisait sans vie à l’intérieur du local, pieds et poings liés. Une tragédie d’autant plus révoltante que le septuagénaire venait tout juste de regagner le Gabon après un séjour au Sénégal. Animé par la volonté de dynamiser son activité, il avait d’ailleurs entrepris des travaux de réaménagement dans sa boutique, un projet brutalement brisé par ses assaillants.

Forte mobilisation des autorités judiciaires et sécuritaires

Aussitôt informées de ce crime crapuleux, les autorités compétentes ont bouclé le périmètre. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a effectué la descente sur les lieux, accompagné des agents de la Direction générale des recherches (DGR) et de la Police judiciaire (PJ). Les éléments de la brigade de gendarmerie d’Épila et du commissariat d’Ombélé étaient également mobilisés, épaulés par les sapeurs-pompiers pour les constatations d’usage.

Après ces premières diligences, la dépouille du commerçant a été enlevée par les services des pompes funèbres et transférée vers une maison mortuaire de la ville. De son côté, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête afin d’identifier, traquer et interpeller les auteurs présumés de cet assassinat.

Consternation au quartier Ondimba

Dans le 2e arrondissement de Franceville, l’heure est au deuil et à l’incompréhension. L’annonce de la disparition brutale d’Amadou Moussa a suscité une vive émotion, ponctuée de pleurs et de nombreux témoignages de sympathie. Très apprécié pour sa convivialité et son intégration exemplaire, le défunt était unanimement considéré par les riverains d’Ondimba comme un véritable membre de leur « famille ».