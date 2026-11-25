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Consultations médicales, médicaments, alimentation, vêtements, hébergement et transport sanitaire : le Samu Social Gabonais revendique un modèle d’assistance qui dépasse largement le cadre traditionnel des soins. Invité de l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, le 9 novembre 2026, le Dr Wenceslas Yaba, coordonnateur général de cette structure, a défendu une approche globale de la prise en charge des populations vulnérables. Avec 19 Samu sociaux déployés sur le territoire national et 222 943 prises en charge déclarées entre janvier et septembre 2026, le dispositif entend répondre simultanément aux difficultés sanitaires et sociales des Gabonais.

Peut-on soigner efficacement une personne qui ne mange pas à sa faim, ne dispose pas de vêtements adaptés ou ne possède pas les moyens de rejoindre un établissement hospitalier ? C’est l’une des interrogations soulevées par le Dr Wenceslas Yaba lors de son entretien sur GMTtv. Pour le coordonnateur général du Samu Social, les difficultés sanitaires rencontrées par les populations les plus modestes ne peuvent être dissociées de leurs conditions matérielles d’existence. Cette conception explique le développement d’un dispositif qui associe soins médicaux gratuits et prestations d’assistance sociale, dans un pays où les dépenses de santé peuvent constituer un obstacle important pour les ménages disposant de faibles revenus.

Une prise en charge qui associe santé et assistance sociale

Au cours de l’émission, Wenceslas Yaba a rappelé que les interventions du SAMU Social ne se limitaient pas aux consultations médicales. Le dispositif assure également la distribution gratuite de médicaments, le transport des malades, des aides alimentaires, des vêtements et, dans certaines situations, des solutions d’hébergement. Cette diversité de prestations traduit une volonté de prendre en compte les besoins immédiats des bénéficiaires, au-delà du diagnostic et du traitement des pathologies.

Pour le médecin, cette approche répond à une réalité sociale : certains patients ne disposent pas des ressources nécessaires pour suivre convenablement leur traitement ou assurer leurs besoins élémentaires. Une consultation gratuite peut ainsi perdre une partie de son efficacité lorsque le malade ne peut pas se nourrir correctement ou rejoindre une structure de soins. Le SAMU Social cherche donc à intervenir sur plusieurs dimensions de la précarité, en associant assistance médicale, accompagnement matériel et interventions de proximité.

La pauvreté, un facteur déterminant dans l’accès aux soins

Le coordonnateur général du SAMU Social a particulièrement insisté sur les relations entre pauvreté, alimentation et santé. Selon les données qu’il a présentées, 100 324 des 222 943 prises en charge enregistrées entre janvier et septembre 2026 concerneraient des patients présentant des pathologies associées à l’alimentation. Cette proportion, proche de 45 %, illustre, selon lui, l’importance des déterminants alimentaires dans les difficultés sanitaires observées auprès des bénéficiaires.

Wenceslas Yaba considère que les ménages les plus vulnérables ne disposent pas toujours de la possibilité de choisir une alimentation adaptée à leurs besoins de santé. Cette contrainte peut compliquer la prévention et la prise en charge de certaines maladies, notamment chroniques. Les chiffres avancés par le SAMU Social doivent toutefois être interprétés avec prudence : ils concernent les personnes prises en charge par le dispositif et ne permettent pas d’établir la prévalence de ces pathologies dans l’ensemble de la population gabonaise.

Onze milliards de FCFA de dépenses évitées selon le SAMU Social

Pour mesurer la portée économique de cette gratuité, le Dr Wenceslas Yaba a avancé une estimation de 11 milliards de FCFA de dépenses médicales évitées aux bénéficiaires sur les neuf premiers mois de l’année 2026. Ce montant résulterait d’une valorisation des prestations qui auraient normalement nécessité un paiement direct : consultations, examens médicaux, médicaments et transports sanitaires notamment.

Rapportée aux 222 943 prises en charge déclarées, cette estimation représente une valeur moyenne d’environ 49 300 FCFA par prise en charge. Il ne s’agit toutefois ni d’une somme versée à chaque bénéficiaire ni du coût réel supporté par le SAMU Social pour chaque intervention. L’entretien ne précise pas la méthode complète de calcul, la ventilation des dépenses par prestation ou le nombre de bénéficiaires distincts. Ces informations seraient nécessaires pour évaluer précisément le coût unitaire du dispositif et son efficacité économique.

Une complémentarité à organiser avec les services sociaux publics

La diversité des interventions du SAMU Social pose également la question de son articulation avec les autres acteurs publics chargés de la santé et de la protection sociale. Les établissements hospitaliers, les services sociaux, les organismes d’assurance maladie et les administrations territoriales interviennent sur des besoins qui peuvent se recouper. Une coordination efficace apparaît donc nécessaire pour éviter les doublons, identifier les personnes les plus vulnérables et assurer un suivi adapté.

Cette complémentarité concerne particulièrement les patients nécessitant une prise en charge prolongée. Si le SAMU Social peut apporter une réponse immédiate à une situation d’urgence médicale ou sociale, la continuité de l’accompagnement suppose parfois l’intervention d’autres structures. Le suivi des maladies chroniques, l’accès durable à l’alimentation ou la recherche d’une solution d’hébergement stable nécessitent des mécanismes de coopération dont les modalités précises n’ont pas été détaillées au cours de l’entretien.

La pérennité d’un modèle confronté aux contraintes financières

Malgré les résultats revendiqués, Wenceslas Yaba a reconnu que le fonctionnement du dispositif demeurait exposé à des difficultés financières. Il a notamment évoqué les retards de versement de certaines subventions publiques et les tensions de trésorerie susceptibles d’affecter la continuité des prestations. Le développement du réseau à 19 SAMU sociaux accroît mécaniquement les besoins en personnel, équipements, médicaments, carburant et moyens logistiques.

Le coordonnateur général a également fait état d’appuis internationaux, notamment sous forme de dons de médicaments, dont il estime la valeur annuelle à 9 milliards de FCFA. Ces contributions, qui demandent à être documentées, ne remplacent cependant pas les financements nécessaires aux autres missions. La publication du budget annuel, du coût réel des prestations et des subventions effectivement reçues permettrait de mieux apprécier la viabilité de ce modèle. Car l’enjeu pour le SAMU Social Gabonais n’est plus seulement de proposer une assistance gratuite et diversifiée, mais de garantir qu’elle demeure accessible, dans la durée, aux populations qui en dépendent.