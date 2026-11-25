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Initialement prévues du 27 au 29 novembre 2026 à Libreville et Port-Gentil, les interruptions programmées de fourniture d’électricité sont finalement reportées au début de l’année 2027. L’annonce a été faite ce mardi 24 novembre par le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Olivier Mouckocko, à la suite des garanties apportées par le fournisseur de gaz Perenco.

Alors que les ménages et les opérateurs économiques s’apprêtaient à subir trois journées de perturbations électriques, le gouvernement a décidé de différer les travaux de maintenance du gazoduc alimentant les installations de production électrique. Si cette décision constitue un soulagement immédiat pour les populations des deux principales villes du pays, elle ne saurait occulter les difficultés structurelles auxquelles demeure confronté le secteur énergétique gabonais.

Perenco apporte des garanties au gouvernement

Selon les propos du ministre rapportés par nos confrères de GabonReview, les garanties techniques apportées par Perenco permettent de repousser l’intervention. Le gazoduc concerné serait encore en mesure de fonctionner pendant au moins un mois, évitant ainsi les interruptions initialement programmées.

« Les coupures annoncées pour les 27, 28 et 29 à Libreville et Port-Gentil sont reportées », a indiqué Olivier Mouckocko. Désormais envisagés entre janvier et février 2027, ces travaux demeurent indispensables. « On ne pourra pas la repousser indéfiniment », a néanmoins prévenu le membre du gouvernement.

Un répit qui ne résout pas la crise énergétique

Ce report intervient dans un contexte marqué par la persistance des délestages, dont les conséquences affectent aussi bien les conditions de vie des ménages que la productivité des entreprises. « La situation est préoccupante. C’est un fait. Mais elle n’est pas insurmontable », a reconnu le ministre.

Si le gouvernement et la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) entendent renforcer les capacités de production, l’enjeu demeure la sécurisation durable de l’approvisionnement électrique. Pour les populations, le report des travaux constitue donc un répit, mais certainement pas la garantie d’une sortie de la crise énergétique.