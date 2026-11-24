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À la tête du Conseil interministériel réuni ce mardi 24 novembre 2026 à Libreville, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a placé l’efficacité et la redevabilité au cœur de l’action publique. En faisant des lettres de mission remises le 28 octobre dernier la boussole exclusive des membres de l’exécutif, le coordonnateur de l’action gouvernementale impose désormais une culture du résultat assortie d’un calendrier contraignant et d’évaluations mensuelles rigoureuses.

L’heure n’est plus aux déclarations d’intention, mais à l’opérationnalisation stricte des feuilles de route. Dès l’entame des travaux de ce Conseil interministériel, consacré par ailleurs à l’examen de plusieurs textes réglementaires en prélude au prochain Conseil des ministres, Hermann Immongault a tenu à recadrer les priorités de l’équipe gouvernementale. Pour le Vice-Président du Gouvernement, les lettres de mission distribuées fin octobre constituent désormais l’unique boussole devant orienter les décisions, les arbitrages et la mobilisation des administrations publiques.

Quatre piliers pour une nouvelle méthode de travail et un calendrier strict

Face aux membres du gouvernement, le coordonnateur de l’action gouvernementale a décliné les quatre piliers cardinaux de cette nouvelle méthode de travail : l’alignement sur les orientations du Chef de l’État, la cohérence des politiques publiques, l’exigence de résultats concrets et l’exemplarité dans la gestion. « Il vous revient de décliner ces orientations non seulement en plan d’action sectoriel articulé autour d’objectifs SMART, mais également en programme de réformes législatives et réglementaires en cohérence avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), le projet de société du Président de la République et les décisions présidentielles », a martelé Hermann Immongault.

Pour éviter tout enlisement administratif, l’exécutif se voit imposer des échéances fermes. Les plans d’action sectoriels et programmes de réformes devront être transmis au cabinet du Vice-Président du Gouvernement au plus tard ce vendredi 27 novembre 2026, « délai de rigueur », avant leur présentation officielle en Conseil des ministres fixée au plus tard au 15 décembre 2026.

Un suivi mensuel et un verrou de contrôle permanent

Au-delà de la simple planification, Hermann Immongault entend instaurer un véritable verrou de contrôle permanent sur l’exécution des décisions gouvernementales. Chaque département ministériel devra désormais produire un rapport mensuel d’activité et d’exécution, attendu au plus tard le 5 de chaque mois. Ces documents détailleront sans fard les réalisations accomplies, les écarts constatés, les blocages rencontrés ainsi que les mesures correctives envisagées.

Cette obligation de transparence débouchera sur un dispositif d’évaluation individuelle particulièrement scruté au sommet de l’État. « C’est dans ce cadre que je recevrai chaque ministre et procéderai à l’évaluation de sa performance en présence du ministre de la Planification et du ministre de l’Économie », a prévenu le Vice-Président du Gouvernement. À travers ce mécanisme fondé sur des indicateurs précis, l’exécutif affiche sa volonté d’accélérer les chantiers prioritaires et d’instaurer une discipline de gestion où chaque membre du gouvernement sera jugé à l’aune de ses résultats effectifs sur le terrain.