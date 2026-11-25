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En République centrafricaine, Radio Ndeke Luka fait l’objet de pressions croissantes en raison de sa ligne éditoriale. Entre manifestations devant ses locaux, accusations de proximité avec l’opposition et menaces visant les domiciles de ses journalistes, ce média historique est confronté à un climat particulièrement préoccupant. Dans une communication rendue publique ce mercredi 25 novembre 2026, Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités centrafricaines à garantir la sécurité des professionnels de l’information.

L’exercice du journalisme indépendant semble devenir de plus en plus difficile en République centrafricaine. Le mardi 17 novembre 2026, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant les locaux de Radio Ndeke Luka, à Bangui, pour dénoncer sa ligne éditoriale, jugée favorable à l’opposition. Selon Reporters sans frontières, cette mobilisation a été suivie de la diffusion sur WhatsApp d’un message attribué à un groupe progouvernemental dénommé Les Requins, appelant ses militants à identifier les domiciles des journalistes de la station. Une nouvelle étape dans les pressions exercées contre cette rédaction depuis septembre dernier.

La liberté éditoriale assimilée à un engagement politique

Selon RSF, les intimidations se seraient intensifiées après une conférence de presse consacrée au bilan des 100 premiers jours du gouvernement. À cette occasion, le ministre d’État à l’Éducation nationale, Aurélien-Simplice Kongbelet-Zingas, avait qualifié la station de « radio de l’opposition ». Une accusation qui intervient dans un contexte où le média couvre régulièrement les activités de l’opposition et les questions relatives à la gouvernance publique.

« Les journalistes de la Radio Ndeke Luka doivent pouvoir exercer leur métier sans être pris pour cible en raison de leur ligne éditoriale », a rappelé Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. L’organisation considère que la stigmatisation publique d’un média indépendant, suivie de menaces émanant de groupes de soutien au pouvoir, contribue à instaurer un climat d’insécurité pour les professionnels de la presse.

La profession se mobilise face aux intimidations

Les menaces toucheraient également les organisations professionnelles ayant exprimé leur solidarité avec la station. Le président de l’Union des journalistes de Centrafrique (UJCA), Eustache Michaël Mounzatela, affirme ainsi faire l’objet d’intimidations visant également sa famille. En réaction, l’organisation professionnelle a appelé les radios centrafricaines à observer une journée sans information ce mercredi 25 novembre 2026.

De son côté, le Haut Conseil de la communication (HCC) a appelé au calme, estimant que « faire pression sur la presse est une dérive », tout en invitant Radio Ndeke Luka à faire preuve de davantage d’équité et de professionnalisme, sans préciser les manquements reprochés. Alors que la Centrafrique occupe le 81e rang sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026 de RSF, cette affaire rappelle un principe fondamental du pluralisme démocratique : donner la parole à l’opposition ne saurait constituer, en soi, un acte d’opposition au pouvoir.