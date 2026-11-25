Ecouter l'article

À deux jours de l’ouverture du 13e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG), prévu le 27 novembre 2026 à Libreville, Dieudonné Koumba Mboula, membre du bureau politique, appelle à l’apaisement et à la réunification de l’ancien parti au pouvoir. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 25 novembre depuis Tchibanga, le cadre du PDG plaide notamment pour un dialogue entre Blaise Louembé et Ali Bongo Ondimba, ainsi que pour la tenue d’un congrès extraordinaire de réunification dans un délai de six mois.

Plus de trois ans après la chute du régime d’Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais peine toujours à surmonter ses divisions internes. Alors que le 13e congrès ordinaire devrait constituer une étape importante dans la réorganisation de cette formation politique, l’absence annoncée d’une partie des militants restés fidèles à l’ancien président de la République traduit la persistance des fractures. Face à cette situation, Dieudonné Koumba Mboula entend privilégier la voie du dialogue plutôt que celle de l’exclusion.

Un appel au dialogue entre Blaise Louembé et Ali Bongo Ondimba

Pour le membre du bureau politique, la tenue du congrès ne saurait, à elle seule, consacrer la résolution de la crise interne. « Un congrès peut remplir une salle. Seule la fraternité peut réunifier un parti », a-t-il déclaré, invitant les responsables de cette formation politique à préserver toutes les sensibilités. Il estime notamment qu’aucun militant ne devrait être sanctionné en raison de son positionnement durant la crise qui secoue le PDG.

S’inscrivant dans le prolongement de l’appel à la réconciliation lancé par Julien Nkoghé Bekalé, Dieudonné Koumba Mboula invite directement Blaise Louembé et Ali Bongo Ondimba à renouer le dialogue. « Se parler n’est pas capituler. S’écouter n’est pas abdiquer. Le dialogue n’est la défaite de personne. C’est le refus du dialogue qui nous affaiblit tous », a-t-il insisté, préconisant un règlement des différends statutaires par le droit et le respect des textes du parti.

Soutenir Oligui Nguema sans renoncer à son indépendance politique

Tout en réaffirmant son soutien aux orientations de paix, d’unité et de développement défendues par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le cadre du PDG met en garde contre une dilution de l’identité politique de cette formation. « Un parti apaisé n’est pas un parti soumis », souligne-t-il, rappelant la nécessité pour le PDG de conserver son autonomie, son histoire et sa liberté de parole.

Pour sortir durablement de la crise, Dieudonné Koumba Mboula propose l’instauration d’une trêve entre les différentes sensibilités, la création d’une commission paritaire de réconciliation présidée par une personnalité consensuelle et l’organisation d’un congrès extraordinaire de réunification dans les six prochains mois. Reste à savoir si les résolutions du 13e congrès intégreront cette démarche ou si elles entérineront davantage la fracture qui traverse l’ancien parti au pouvoir depuis le 30 août 2023.