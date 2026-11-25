Ecouter l'article

Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), présidé par Alexandre Barro Chambrier, tiendra son 4e congrès extraordinaire ce jeudi 26 novembre 2026 à Libreville. Consacrée notamment au positionnement politique du parti, cette rencontre intervient dans un contexte de rapprochement avec l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), dont le président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, a récemment reçu des responsables du RPM. Une succession d’événements qui soulève une interrogation : le RPM s’achemine-t-il vers une fusion-absorption par le parti présidentiel ?

L’heure semble être à la recomposition du paysage politique gabonais. Dans un communiqué daté du 24 novembre 2026 et signé de son porte-parole, Étienne Francky Meba Ondo, le secrétariat exécutif du RPM a annoncé la convocation d’un congrès extraordinaire à la salle Carré F, dans le quatrième arrondissement de Libreville. Si l’ordre du jour détaillé n’a pas été rendu public, la proximité de cette échéance statutaire avec les discussions engagées entre Alexandre Barro Chambrier et Brice Clotaire Oligui Nguema nourrit les interrogations sur l’avenir de cette formation politique.

Un rapprochement politique de plus en plus manifeste

Selon le communiqué du RPM, ce congrès permettra aux instances dirigeantes et aux délégués venus des différentes provinces d’« examiner les questions essentielles liées à son positionnement politique ». Une formulation suffisamment ouverte pour envisager plusieurs scénarios, allant d’un renforcement de l’alliance avec le parti présidentiel à une intégration pure et simple au sein de celui-ci.

Cette hypothèse trouve un écho dans la récente communication de Brice Clotaire Oligui Nguema. S’exprimant en sa qualité de président fondateur de l’UDB, le chef de l’État a indiqué que « Le RPM, conduit par son président Alexandre Barro Chambrier, est venu présenter les avancées des échanges engagés entre nos deux formations politiques ». Une déclaration qui confirme l’existence de discussions dont la nature exacte et les modalités restent cependant inconnues.

Vers la disparition du RPM en tant que formation autonome ?

Après l’adhésion à l’UDB de plusieurs anciens cadres du parti Réagir, une éventuelle absorption du RPM constituerait une nouvelle étape dans la concentration des forces politiques autour de la formation présidentielle. Pour le parti d’Alexandre Barro Chambrier, historiquement inscrit dans l’opposition au régime d’Ali Bongo Ondimba, une telle orientation marquerait un tournant majeur dans son existence et son identité politique.

À ce stade, aucun des deux partis n’a officiellement annoncé un projet de fusion, encore moins une dissolution du RPM. Le congrès extraordinaire du 26 novembre devrait néanmoins permettre de lever une partie du voile sur les intentions de ses dirigeants. Entre alliance politique, rapprochement stratégique et fusion-absorption, les résolutions de cette rencontre pourraient renseigner sur l’avenir du RPM, mais également sur la place du pluralisme partisan dans un paysage politique de plus en plus structuré autour de l’UDB.