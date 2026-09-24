Gabon : Jean-Claude Mpaka honoré au Maroc pour l’ensemble de sa carrière cinématographique

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L’acteur gabonais Jean-Claude Mpaka a été honoré lors de la 4e édition du Festival de Montagne d’Ouzoud, au Maroc, aux côtés de plusieurs figures du cinéma marocain. Dans une tribune publiée par le média en ligne Gabon Clic, le sociologue et polémologue Désiré Ndong Assoumou revient sur cette distinction, qu’il présente comme une reconnaissance internationale du parcours du comédien et, plus largement, comme une mise en lumière du cinéma gabonais.

Pour Désiré Ndong Assoumou, le retour au Gabon de Jean-Claude Mpaka intervient avec une reconnaissance qui dépasse la seule participation à un festival. Invité par les organisateurs à représenter le Gabon à Ouzoud, l’acteur y a côtoyé des professionnels du septième art venus de plusieurs pays. La tribune souligne que cette présence internationale vient consacrer une carrière construite dans la durée, au sein d’un secteur culturel gabonais où la pérennité des parcours artistiques demeure souvent difficile.

Un parcours gabonais distingué à Ouzoud

Selon la tribune, Jean-Claude Mpaka a été honoré aux côtés du réalisateur marocain Daoud Oulad Sayed et de l’acteur Saad Mouaffak lors d’une cérémonie organisée par la Fondation Sawt Al Jabal pour le Patrimoine et le Développement Durable. L’événement aurait réuni des professionnels venus notamment du Maroc, d’Égypte, d’Afghanistan, du Kazakhstan, de Turquie, d’Italie et du Burkina Faso.

Désiré Ndong Assoumou insiste particulièrement sur la portée de cette reconnaissance obtenue hors du Gabon. « Elle nous rappelle une vérité essentielle : le talent authentique ne connaît pas de frontières », écrit-il. Pour l’auteur de la tribune, Jean-Claude Mpaka « porte une part de l’histoire du cinéma gabonais » et participe, à travers son parcours, à la visibilité du savoir-faire artistique national à l’étranger.

« Une carrière artistique se mesure aussi à ce qu’elle laisse derrière »

Au-delà de la distinction reçue au Maroc, la tribune met surtout en avant la longévité du comédien. « Le talent ne se décrète pas. Il se construit, se travaille et finit par être reconnu », estime Désiré Ndong Assoumou. Une manière de replacer l’hommage d’Ouzoud dans une trajectoire professionnelle faite, selon lui, de persévérance et de fidélité au cinéma.

L’auteur insiste ainsi sur ce que représente la durée dans une carrière artistique : « Au-delà des apparitions, une carrière artistique se mesure aussi à ce qu’elle laisse derrière. » Jean-Claude Mpaka est présenté comme appartenant à une génération de comédiens ayant contribué à installer durablement les acteurs africains dans le paysage cinématographique et à porter des récits issus du continent.

Une distinction qui interpelle aussi le Gabon

La tribune va cependant plus loin qu’un hommage individuel. Elle invite indirectement à s’interroger sur la reconnaissance accordée, au Gabon même, aux artistes ayant construit une carrière sur plusieurs décennies. « Lorsqu’un artiste gabonais est reconnu à l’étranger, son succès ne lui appartient jamais totalement. Il devient aussi celui de son pays », écrit Désiré Ndong Assoumou.

L’auteur résume cette dimension collective par une formule : « Ouzoud a célébré l’acteur. Le Gabon célèbre aujourd’hui l’artiste. L’histoire, elle, retiendra l’œuvre. » Derrière l’hommage rendu à Jean-Claude Mpaka se pose ainsi une question plus large pour la politique culturelle nationale : celle de la conservation, de la transmission et de la valorisation des parcours de celles et ceux qui ont contribué à construire l’histoire du cinéma gabonais.