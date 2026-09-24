Gabon : vente de sextoys, un marché en vogue à Libreville !

Ecouter l'article

À Libreville, un commerce longtemps resté dans l’ombre gagne du terrain : celui des sextoys. Si aucune boutique spécialisée ne s’affiche ouvertement dans la capitale gabonaise, le marché n’en est pas moins florissant, porté par des circuits de vente discrets et une demande croissante.

Plusieurs commerçantes, ayant requis l’anonymat, ont témoigné auprès de Gabon Media Time de l’ampleur insoupçonnée de ce commerce. Selon leurs déclarations, des stocks d’une centaine d’articles s’écoulent en seulement six jours, notamment durant la période scolaire. Un rythme de vente qui, selon elles, illustre la vitalité d’un marché longtemps considéré comme marginal.

Sextoys, une demande qui en dit long sur les appétences des populations

Sur le plan légal, rien ne s’oppose formellement à cette activité dans notre pays. Étant donné que le Code pénal gabonais ne comporte aucune disposition qui interdit la possession ou l’usage privé de ce type de produits. Contrairement à d’autres pays de la sous-région ou du monde arabe où la prohibition est stricte. Cette absence d’interdiction explique en partie l’essor discret mais réel de ce secteur, alimenté par l’importation depuis la Chine, via des services de réexpédition de colis.

Toutefois, la prudence reste de mise car l’envoi de colis à contenu explicite peut être soumis à l’appréciation des services douaniers, au titre des lois sur l’outrage aux bonnes mœurs. D’où le recours fréquent à des emballages neutres pour limiter les blocages. Si le cadre légal autorise cette activité, elle continue de se heurter à des résistances d’ordre religieux et moral. Une frange de la population gabonaise considère encore l’usage de ces objets comme contraire aux valeurs traditionnelles.