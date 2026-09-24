Gabon : Nina Abouna désignée marraine Afrique des DIGIeWOMEN Awards pour 2026-2028

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Le comité d’organisation des DIGIeWOMEN Awards Afrique (DIWAA) a annoncé, mercredi, la désignation de la Gabonaise Nina Alida Abouna comme marraine Afrique de l’initiative pour le mandat 2026-2028. L’ancienne directrice générale de l’ANPI-Gabon sera officiellement présentée lors de la quatrième édition des DIWAA, prévue le 19 décembre 2026 à la Cité de la Démocratie à Libreville. Un choix qui doit notamment accompagner les actions de promotion de l’entrepreneuriat féminin, de l’innovation et de l’inclusion numérique sur le continent.

Cette désignation intervient alors que les DIWAA entendent élargir leur action au-delà de la seule remise de distinctions. L’organisation veut désormais articuler reconnaissance des talents, formation, mise en réseau et accompagnement de projets portés par des femmes. Le profil de Nina Abouna, qui a exercé des responsabilités dans la banque, la promotion des investissements et l’administration publique, doit notamment permettre de rapprocher les initiatives numériques africaines des institutions et des acteurs économiques.

De l’ANPI au rayonnement international du Gabon

Nina Abouna a notamment dirigé l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) entre 2015 et 2019, période durant laquelle elle a participé à la facilitation des démarches destinées aux investisseurs et entrepreneurs. Elle a également porté des initiatives consacrées à l’entrepreneuriat féminin, dont le Women Business Center, avant d’occuper les fonctions de secrétaire générale du ministère du Tourisme et d’exercer des responsabilités à la Primature dans les domaines de l’investissement et du développement économique.

Plus récemment, en qualité de Commissaire générale aux expositions, elle a conduit la participation gabonaise à l’Exposition universelle d’Osaka 2025. Le Gabon y a obtenu le Golden Prize dans la catégorie « Sauver des vies », distinction qu’elle avait ensuite présentée au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour les organisateurs des DIWAA, cette expérience constitue notamment un atout pour donner davantage de visibilité internationale aux initiatives portées par les femmes africaines.

120 jeunes filles ciblées par des formations

Le mandat 2026-2028 doit surtout comporter un volet consacré au développement des compétences. Dans le cadre de la Semaine DIWA, les organisateurs annoncent la formation de 30 jeunes filles dans chacun des quatre pays concernés : Gabon, République démocratique du Congo, Cameroun et Côte d’Ivoire. Au total, 120 bénéficiaires devraient ainsi être initiées au numérique et à l’entrepreneuriat.

Un bootcamp consacré aux femmes, à l’innovation et à la transformation économique africaine est également annoncé. L’objectif affiché est d’accompagner le développement de projets, de favoriser les alliances entre entrepreneures africaines et de faciliter les relations avec les investisseurs et partenaires.

Transformer les distinctions en opportunités

Les DIWAA souhaitent parallèlement favoriser l’accès des lauréates et porteuses de projets à de nouveaux réseaux. Parmi les initiatives envisagées figure l’accompagnement de Raïssa Onanga, porteuse du Grenier Communautaire et lauréate du Top 10 des Journées de l’innovation du bassin du Congo, pour une présentation devant des investisseurs à Station F, à Paris.

La quatrième édition du 19 décembre constituera ainsi le premier rendez-vous majeur du marrainage de Nina Abouna. Au-delà des trophées remis notamment à la Femme digitale africaine de l’année, l’enjeu du mandat 2026-2028 sera surtout de convertir la visibilité offerte par les DIWAA en formations, connexions professionnelles et opportunités concrètes pour les femmes engagées dans la transformation numérique du continent.