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Sécurité au Travail : la prévention, une culture à Setrag !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 21h15min
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Les agents de la Setrag sensibilisés sur la sécurité au travail © D.R.
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À l’instar des filiales du groupe Eramet, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a célébré, ce mardi 28 avril 2026, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette célébration placée sous le slogan évocateur « Protégeons nos vies », en cette date devenue immanquable, a permis à l’entreprise ferroviaire de réaffirmer son ambition d’atteindre le « zéro accident ». Cela doit se faire grâce à une vigilance de chaque instant.

C’est dans une atmosphère de mobilisation générale au siège social sis dans la commune d’Owendo que la Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs de la Setrag se sont réunis. Ils se sont réunis pour faire le bilan d’une année 2025 exceptionnelle. De plus, avec un Taux de Fréquence d’accidents (TF2) de 0,2, la SETRAG s’est hissée au sommet des performances sécuritaires du groupe Eramet. Cependant, loin de tout triomphalisme, le Directeur Général a saisi l’occasion de rappeler la « fragilité » de ces acquis.

La Setrag pour un respect optimal des précautions contre les risques !

Prenant la parole devant l’ensemble de ses agents, Christian Magni a martelé la nécessité de veiller sans cesse. « Nous avons malheureusement enregistré un accident sans arrêt de travail d’un de nos sous-traitants le 7 avril. On a donc profité de cette journée pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur la fragilité de nos actions de sécurité, sur la sensibilité des activités que nous éviterons des accidents », a-t-il souligné. Non sans manquer de marteler de prendre des actions et analyser toutes les tâches réalisées.

Un des 8 stands sur la sécurité au travail © D.R.

Pour ancrer les réflexes de sécurité dans l’ADN des travailleurs, la journée a été rythmée par le déploiement de huit stands thématiques. Il y avait de la médecine du travail aux techniques d’intervention incendie. Par ailleurs, des exercices de gestion de crise ont été organisés. Chaque atelier visait à s’assurer que chaque agent reparte chez lui dans le même état d’intégrité physique qu’à son arrivée le matin. Pour sa part, Jean Hilaire Obame, Chef de département système de management de la sécurité, a insisté sur l’importance des outils de prévention opérationnels. 

Par ailleurs, l’accent a été mis sur les protocoles de sécurité doivent primer sur tout et s’imposer à tous. « À travers cette journée, on rappelle un certain nombre de choses et on espère que les sous-traitants qui sont là aujourd’hui avec nous, les employés qui sont là aujourd’hui avec nous et les clients et les visiteurs qui sont là avec nous vont tous ensemble participer au zéro accident dont on souhaite tant et à l’instauration de la culture de sécurité au sein de la Setrag », a-t-il tenu à rappeler. À Setrag, « Protéger nos vies » n’est plus seulement un slogan, mais un engagement contractuel. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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