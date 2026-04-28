Libreville : Oligui Nguema fixe une feuille de route de performance au nouveau maire

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Le 28 avril 2026 à Libreville, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le nouveau maire de la capitale et son équipe. Objectif : impulser une gouvernance municipale axée sur les résultats, avec des priorités immédiates en matière d’assainissement, de gestion des déchets et de digitalisation des services publics.

Dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations en matière de cadre de vie, l’exécutif national entend désormais accélérer la transformation de Libreville. L’audience accordée par le chef de l’État au nouveau maire et à ses adjoints s’inscrit dans cette dynamique de reprise en main de la gestion urbaine, souvent décriée pour ses insuffisances structurelles.

Cette rencontre intervient alors que la capitale gabonaise fait face à des défis persistants : insalubrité, dépôts anarchiques d’ordures, dysfonctionnements dans la collecte des déchets et lenteurs administratives. Autant de problématiques qui appellent une réponse rapide et structurée.

Une feuille de route centrée sur l’urgence urbaine

Au cours de cette audience, le président de la République a fixé un cap clair à l’exécutif municipal. L’assainissement de la ville apparaît comme la priorité absolue, avec un accent particulier sur le renforcement des dispositifs de collecte des déchets et la lutte contre les dépôts sauvages.

« Le temps de l’action doit désormais primer sur celui des intentions », a insisté le chef de l’État, appelant les responsables municipaux à une présence accrue sur le terrain et à une gestion plus rigoureuse des services publics. Cette exigence traduit une volonté de rompre avec les pratiques antérieures, en instaurant une culture de résultats et de redevabilité au sein de l’administration municipale.

La digitalisation comme levier de transformation

Au-delà des urgences opérationnelles, le président de la République a également mis en avant la digitalisation comme un axe structurant de la modernisation de Libreville. La dématérialisation des procédures administratives et l’amélioration de la transparence dans la gestion publique figurent parmi les objectifs assignés à la nouvelle équipe municipale.

Cette orientation s’inscrit dans la vision globale de transformation numérique portée par les autorités, visant à améliorer l’efficacité des services publics tout en renforçant la confiance des citoyens. La digitalisation est ainsi perçue comme un outil clé pour optimiser la gestion urbaine, réduire les lourdeurs administratives et faciliter l’accès des populations aux services municipaux.

Vers une capitale vitrine du renouveau national

À travers cette feuille de route, l’ambition affichée est claire : faire de Libreville une ville moderne, fonctionnelle et exemplaire. Le chef de l’État a rappelé que la capitale doit incarner le renouveau national et refléter les efforts engagés en matière de gouvernance et de développement.

Cette nouvelle phase ouvre ainsi un test grandeur nature pour l’exécutif municipal, désormais attendu sur des résultats concrets et mesurables dans des délais courts. Au-delà des annonces, c’est bien la capacité de mise en œuvre qui déterminera la crédibilité de cette dynamique. Car pour de nombreux habitants de Libreville, confrontés au quotidien à des difficultés persistantes, l’urgence n’est plus aux promesses, mais à l’amélioration tangible de leur cadre de vie.