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Transport aérien : FLYGabon face au défi de préserver la souveraineté nationale sous pression des coûts

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 21h00min
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L'aéronef de Fly Gabon à l'aéroport de Bangui © D.R.
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Dans un contexte international marqué par la hausse des coûts du carburant, FLYGabon choisit de maintenir ses tarifs domestiques sans répercuter les surcoûts. Derrière cette décision, la compagnie nationale, détenue à 56 % par l’État, met en jeu un enjeu stratégique majeur : préserver la continuité territoriale tout en alertant sur les limites d’un modèle économique fragilisé par les taxes et la dépendance extérieure.

Dans un environnement mondial sous tension, le transport aérien gabonais se retrouve à la croisée des chemins. Confrontée à la flambée des coûts du kérosène et aux incertitudes géopolitiques, FLYGabon a annoncé le maintien de ses tarifs domestiques pour une durée minimale de 60 jours. Une décision qui, au-delà de son apparente dimension commerciale, révèle une orientation politique assumée : protéger la mobilité des populations.

Une compagnie nationale au cœur de la souveraineté territoriale

Avec une participation de l’État gabonais à hauteur de 56 %, FLYGabon ne se limite pas à un opérateur économique classique. Elle incarne un outil stratégique de souveraineté, garantissant la continuité territoriale dans un pays où les infrastructures terrestres restent encore inégalement développées.

Le maintien de l’offre domestique, malgré les tensions sur les coûts, traduit cette mission. En refusant d’augmenter les tarifs, la compagnie privilégie l’accessibilité du transport aérien, essentiel pour les déplacements interprovinciaux, les activités économiques et les services publics. Ce choix souligne une réalité : dans des économies comme celle du Gabon, le transport aérien est un service structurant, dont la viabilité dépasse les seules logiques de marché.

Une dépendance structurelle aux chocs internationaux

Cependant, cette posture se heurte à une contrainte majeure : la dépendance du secteur aérien aux fluctuations internationales, notamment celles liées au carburant. Les tensions géopolitiques récentes ont entraîné une hausse significative du coût du kérosène, impactant directement les charges d’exploitation.

Dans ce contexte, la capacité d’une compagnie nationale à absorber ces chocs reste limitée. Le refus de répercuter les coûts constitue donc un pari à court terme, qui interroge sur la soutenabilité financière à moyen terme. Cette situation met en évidence une vulnérabilité structurelle : celle d’un secteur stratégique exposé à des facteurs exogènes sur lesquels les États ont peu de prise.

Un appel à repenser le modèle aéroportuaire en Afrique centrale

Face à ces contraintes, FLYGabon ne se contente pas d’ajuster sa stratégie interne. Elle appelle à une réforme plus large du modèle économique du transport aérien, notamment à travers la réduction des taxes et redevances.

La compagnie plaide pour la suspension de certaines charges, estimant que leur accumulation fragilise l’équilibre du secteur. Cette position ouvre un débat sur la gouvernance des infrastructures aéroportuaires et sur le niveau de prélèvement supporté par les passagers. À l’échelle régionale, cette question renvoie à la compétitivité des hubs d’Afrique centrale, confrontés à une concurrence accrue d’autres plateformes plus attractives.

Le risque d’un affaiblissement de la souveraineté aérienne

En filigrane, l’enjeu est clair : sans adaptation du modèle économique, la capacité du Gabon à maintenir une compagnie aérienne nationale forte pourrait être compromise. Une contraction du trafic, combinée à une pression sur les coûts, pourrait entraîner une réduction des capacités, voire une dépendance accrue à des opérateurs étrangers. Un tel scénario poserait la question de la souveraineté aérienne, dans un contexte où le transport constitue un levier essentiel de développement économique et d’intégration régionale.

En maintenant ses tarifs et en appelant à une réforme structurelle, FLYGabon tente ainsi de concilier impératifs économiques et mission stratégique. Reste à savoir si cet équilibre pourra être durablement préservé, dans un environnement où les contraintes s’intensifient.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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