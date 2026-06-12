Grande Loge du Gabon : Jacques-Denis Tsanga fragilisé à quelques mois d’une échéance décisive ?

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À quelques mois de la grande assemblée générale prévue en novembre 2026, la Grande Loge du Gabon (GLG) traverserait une zone de fortes turbulences. Dans son édition n°444 du vendredi 12 juin 2026, le journal L’Aube dresse le portrait d’une organisation en proie à des divisions internes, une baisse de l’engagement de ses membres et une contestation croissante de sa gouvernance sous l’ère de l’actuel Grand maître, Jacques-Denis Tsanga.

Longtemps considérée comme l’une des organisations les plus influentes du pays, la Grande Loge du Gabon semble aujourd’hui confrontée à une crise existentielle. Derrière la discrétion qui entoure traditionnellement les activités maçonniques, des tensions profondes émergeraient désormais au grand jour.

Une gouvernance contestée malgré des réformes engagées

Selon L’Aube, l’arrivée de Jacques-Denis Tsanga à la tête de l’obédience en février 2024 devait ouvrir une nouvelle séquence. Après le refus du président Brice Clotaire Oligui Nguema de reprendre la fonction traditionnellement exercée par les chefs de l’État, l’actuel gouverneur du Haut-Ogooué avait hérité de la lourde responsabilité de conduire la GLG.

Le quotidien souligne que plusieurs réformes auraient été engagées, notamment dans les domaines de l’organisation interne, de la gestion financière, du patrimoine foncier et du rayonnement international. Des initiatives qui, selon certains membres, visaient à moderniser l’institution et à rompre avec certaines pratiques du passé.

Une crise d’adhésion qui interroge l’avenir

Mais à quelques mois du rendez-vous de novembre, le climat serait devenu particulièrement délétère. Toujours selon L’Aube, la fréquentation des temples serait en chute libre, avec seulement 200 membres actifs sur près de 600 adhérents revendiqués.

Discours de rupture, démobilisation, radiations contestées, perte de l’esprit de fraternité : autant de griefs qui alimenteraient le malaise au sein de l’organisation. Pour plusieurs observateurs, la GLG ne ferait plus face à une simple crise de gouvernance, mais à une crise d’identité.

L’enjeu de la prochaine assemblée générale dépasse ainsi la seule question des hommes. C’est l’avenir même de la première obédience maçonnique du pays qui semble se jouer. Entre continuité et renouvellement, les « fils de la veuve » auront à choisir la direction qu’ils souhaitent donner à une institution dont l’influence n’a jamais cessé de nourrir les débats au sein de la société gabonaise.