Derniers articlesSOCIETE

SAV : la vaccination, un geste essentiel tout au long de la vie

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 9h43min
1 511 Temps de lecture 1 minute
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

À l’occasion de la Semaine Africaine de la Vaccination, célébrée cette année sous le thème « Pour chaque génération, les vaccins fonctionnent », le Centre International de Vaccination à Libreville a ouvert ses portes aux médias  ce vendredi 24 avril 2026. C’était l’occasion pour le médecin chef du Centre de sensibiliser et informer les populations sur l’importance de la vaccination tout au long de la vie.

Le Centre International de Vaccination (CIV) est une structure publique du ministère de la santé qui vient en relais au Programme Elargie de Vaccination (PEV). Sa mission porte sur la vaccination de voyage, et celle adaptée au risque professionnel. Par ailleurs, le Dr. Ghislaine Hortense Ambourouet, médecin chef au Centre, a profité de l’occasion pour rappeler l’importance d’y adhérer même à l’âge adulte. « Dans l’esprit de la majorité des gens, il est cru que la vaccination se limite à l’étape PMI. Tandis que non, après l’âge de 1an, il y’a des vaccins continuent et sont essentiel de se protéger contre des maladies graves comme le tétanos ou la méningite » a-t-elle indiqué. 

La vaccination n’a pas de limites ! 

Ainsi le Dr. Ghislaine Hortense Ambourouet, rappelle que même si l’on se sent en bonne santé, se tenir à jour dans son calendrier vaccinal est une protection simple mais efficace. De plus, elle n’a pas manqué de rappeler les risques qu’on encourt si un individu n’est pas vacciné. « Le vaccin c’est s’injecter une petite partie, une petite portion du microbe  inactivé contre lequel on veut protéger l’individu. Afin de provoquer dans son corps les réactions de ce qu’on appelle les défenses immunitaires », a expliqué le médecin chef du CIV. 

Une manière d’inviter la population à bannir les préjugés autour de cet outil. Soucieux du bien être des citoyens, un message de prévention a été lancé afin que chacun se mette à jour  pour permettre non seulement de se protéger. Cela permet aussi de protéger sa famille et son entourage. « Même si vous avez manqué des vaccins, il n’est jamais trop tard pour rattraper votre retard et protéger votre santé » a-t-elle conclu. Notons que le Centre international de vaccination est ouvert et disponible, à son nouveau siège à Batterie V depuis mars 2025. D’ailleurs, il assure également un archivage numérique des données vaccinales. Ceci permet un suivi sécurisé et simplifié pour chaque usager.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 9h43min
1 511 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : mort d’un chasseur millionnaire, sa famille dénonce des zones d’ombre

28 avril 2026 à 10h59min

Gabon : VAALCO mobilise ses femmes cadres pour inspirer les lycéennes de Port-Gentil

28 avril 2026 à 10h39min

Gabon : Haresse Kengue dresse un bilan critique de la première année de la Ve République

28 avril 2026 à 10h30min

Japon : les candidatures pour la Bourse MEXT ouvertes jusqu’au 21 mai 2026 !

28 avril 2026 à 9h56min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ?
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ?
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz
S'abonner
Bouton retour en haut de la page