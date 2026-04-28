SAV : la vaccination, un geste essentiel tout au long de la vie

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À l’occasion de la Semaine Africaine de la Vaccination, célébrée cette année sous le thème « Pour chaque génération, les vaccins fonctionnent », le Centre International de Vaccination à Libreville a ouvert ses portes aux médias ce vendredi 24 avril 2026. C’était l’occasion pour le médecin chef du Centre de sensibiliser et informer les populations sur l’importance de la vaccination tout au long de la vie.

Le Centre International de Vaccination (CIV) est une structure publique du ministère de la santé qui vient en relais au Programme Elargie de Vaccination (PEV). Sa mission porte sur la vaccination de voyage, et celle adaptée au risque professionnel. Par ailleurs, le Dr. Ghislaine Hortense Ambourouet, médecin chef au Centre, a profité de l’occasion pour rappeler l’importance d’y adhérer même à l’âge adulte. « Dans l’esprit de la majorité des gens, il est cru que la vaccination se limite à l’étape PMI. Tandis que non, après l’âge de 1an, il y’a des vaccins continuent et sont essentiel de se protéger contre des maladies graves comme le tétanos ou la méningite » a-t-elle indiqué.

La vaccination n’a pas de limites !

Ainsi le Dr. Ghislaine Hortense Ambourouet, rappelle que même si l’on se sent en bonne santé, se tenir à jour dans son calendrier vaccinal est une protection simple mais efficace. De plus, elle n’a pas manqué de rappeler les risques qu’on encourt si un individu n’est pas vacciné. « Le vaccin c’est s’injecter une petite partie, une petite portion du microbe inactivé contre lequel on veut protéger l’individu. Afin de provoquer dans son corps les réactions de ce qu’on appelle les défenses immunitaires », a expliqué le médecin chef du CIV.

Une manière d’inviter la population à bannir les préjugés autour de cet outil. Soucieux du bien être des citoyens, un message de prévention a été lancé afin que chacun se mette à jour pour permettre non seulement de se protéger. Cela permet aussi de protéger sa famille et son entourage. « Même si vous avez manqué des vaccins, il n’est jamais trop tard pour rattraper votre retard et protéger votre santé » a-t-elle conclu. Notons que le Centre international de vaccination est ouvert et disponible, à son nouveau siège à Batterie V depuis mars 2025. D’ailleurs, il assure également un archivage numérique des données vaccinales. Ceci permet un suivi sécurisé et simplifié pour chaque usager.