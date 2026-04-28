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Japon : les candidatures pour la Bourse MEXT ouvertes jusqu’au 21 mai 2026 !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 9h56min
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Image illustrative MEXT © D.R.
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L’Ambassade du Japon au Gabon a annoncé le 22 avril 2025, l’ouverture des candidatures aux bourses du gouvernement japonais pour l’année fiscale 2027. Destinées aux étudiants gabonais, ces aides portent sur plusieurs filières d’enseignement supérieur, notamment les études de recherche, le premier cycle universitaire, les écoles de technologie et les établissements de formation professionnelle pratique. 

C’est une Bourse d’études qui s’inscrit dans le cadre du programme MEXT. Ce programme vise à renforcer la formation de la jeunesse, les échanges intellectuels et la compréhension culturelle entre le Japon et le Gabon. Les candidats retenus devront passer une première sélection, composée d’un examen écrit et d’un entretien, avant une seconde phase d’évaluation. Les dates de cette première sélection seront communiquées ultérieurement. 

Conditions et durées des formations

Pour les étudiants-chercheurs, la bourse couvre deux ans d’études, ou un an et demi selon la période de départ, avec un pré-stage linguistique de six mois. Les postulants doivent être de nationalité gabonaise, être nés après le 2 avril 1992 et détenir au moins une licence, ou avoir achevé la première année d’un master, ou un diplôme équivalent au départ pour le Japon. La date limite de dépôt des dossiers à l’ambassade est fixée au 21 mai 2026 à 16 heures. 

Pour le premier cycle, la durée prévue est de quatre ou cinq ans, dont une année de langue japonaise, avec un départ annoncé pour avril 2027. Les candidats doivent être nés après le 2 avril 2002 et être titulaires du baccalauréat. Les mêmes conditions d’âge et de diplôme s’appliquent aux bourses pour les collèges de technologie et les écoles de formation professionnelle pratique, dont les séjours durent respectivement quatre ans et trois ans, langue japonaise comprise. 

Les formulaires et détails de candidature sont disponibles sur les sites officiels de Study in Japan et de l’ambassade, qui invite aussi les intéressés à écrire au service culturel pour toute précision. Notons que la date limite de dépôt de dossier est fixée au 21 mai 2026 à 16h à l’ambassade du Japon.

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