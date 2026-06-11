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Libreville :  la construction du centre commercial du Marché de Mont-Bouët va bon train 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 16h22min
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Maquette du centre commercial du Marché de Mont-Bouët © D.R.
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Le marché de Mont-Bouët poursuit sa mue. En effet, le premier adjoint au maire de Libreville, Jean Jacques Kangue, a effectué une visite d’inspection le 8 juin 2026 sur le chantier du futur centre commercial en construction sur ce site emblématique de la capitale. Accompagné de plusieurs adjoints au maire et responsables municipaux, cette descente de terrain a permis d’apprécier les progrès réalisés et de recueillir des informations sur les différentes étapes du projet.

Au cours de cette visite, le représentant de l’entreprise en charge des travaux, a présenté les caractéristiques du futur complexe ainsi que les principales phases de sa réalisation. Les membres de la délégation ont ensuite parcouru plusieurs espaces du chantier, notamment les niveaux souterrains, les futures zones commerciales et les aires destinées au stationnement. Un état des lieux qui a permis de mesurer l’ampleur de l’ouvrage qui se dessine progressivement au cœur du plus grand marché du pays.

Un projet pour moderniser et mieux organiser le commerce

Pour les autorités municipales, ce projet constitue une réponse aux défis liés à l’organisation des activités commerciales et à l’amélioration des infrastructures destinées aux opérateurs économiques. Ainsi, le futur centre commercial comprendra deux bâtiments annexes de type R+3. Chacun d’eux disposera de 18 magasins par niveau, avec une superficie moyenne de 200 mètres carrés. Entre 30 et 40 magasins supplémentaires viendront compléter l’ensemble. Le sous-sol accueillera quant à lui 90 boxes et espaces commerciaux. Un parking de 200  places est également prévu afin de faciliter l’accès des usagers et de fluidifier la circulation autour du marché. 

Le complexe sera en outre équipé de 32 sanitaires répartis entre les différents bâtiments et le sous-sol, offrant ainsi davantage de confort aux commerçants et aux visiteurs. Au-delà de l’aspect architectural, ce projet est perçu comme un levier important de modernisation du marché de Mont-Bouët. Puisque la création d’un centre commercial moderne permettra de mieux structurer les activités marchandes, de favoriser une occupation plus rationnelle des espaces et d’offrir un cadre plus attractif aux commerçants comme aux clients.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 16h22min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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