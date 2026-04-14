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Santé mentale : Wilma Sickout lance des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 13h22min
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Marie Wilma Sickout Assele © D.R.
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Face à la montée des troubles psychologiques chez les jeunes,  Marie Wilma Sickout a procédé ce 13 avril 2026 au lancement d’un programme de sensibilisation à la santé mentale en milieu scolaire. Une initiative salutaire qui vise à replacer le bien-être des élèves au cœur du système éducatif et qui permet de réunir enseignants, parents et apprenants. Et ce afin d’instaurer une dynamique collective autour d’un enjeu longtemps relégué au second plan.

Dans son allocution, la promotrice Marie Wilma Sickout Assele insiste sur l’importance de changer de regard sur la réussite scolaire. « On ne peut réussir pleinement à l’école sans être bien dans sa tête », a-t-elle indiqué. Tout en rappelant que la santé mentale constitue le socle de la confiance en soi, de la créativité et des capacités d’apprentissage. Pour Marie Wilma Sickout, il est urgent d’intégrer cette dimension dans les politiques éducatives afin de former non seulement des élèves performants, mais aussi des individus équilibrés et résilients.

Briser le silence et libérer la parole

S’adressant particulièrement aux élèves, la présidente de la Fondation Gertrude François a reconnu les nombreuses pressions auxquelles ils sont confrontés. Notamment les exigences académiques, les attentes familiales et l’influence des réseaux sociaux. « Vous avez le droit de ne pas aller bien, mais surtout, vous avez le droit d’en parler », a-t-elle déclaré, appelant à rompre avec les tabous entourant la santé mentale. Ainsi, cette approche vise à encourager l’expression des émotions et à favoriser un climat de confiance au sein des établissements.

Concrètement, le programme prévoit des actions de sensibilisation, la formation des enseignants à la détection des signes de mal-être, ainsi que la mise en place d’espaces d’écoute pour les élèves. Il s’agira également de doter ces derniers d’outils pour mieux gérer le stress et leurs émotions. À travers cette initiative, Marie Wilma Sickout Assele ambitionne de bâtir un environnement scolaire bienveillant, où chaque élève se sent écouté, respecté et soutenu, condition essentielle pour une réussite durable.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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