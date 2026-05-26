Cancer de la peau : alerte maximale pour les diabétiques et les PVVIH

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A l’occasion de la Journée mondiale du dépistage du cancer de la peau, célébrée chaque année au mois de mai, les spécialistes du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) ont rappelé l’importance de la prévention et du dépistage précoce de cette maladie. Bien que souvent associé aux personnes à peau claire, le cancer de la peau peut toucher toutes les carnations. Selon les dermatologues, certaines catégories de personnes présentent une vulnérabilité accrue, notamment les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), les diabétiques ainsi que celles dont le système immunitaire est fragilisé.

Selon les spécialistes, le cancer de la peau se manifeste différemment selon les types de peau. Chez les personnes à peau foncée, il est généralement plus rare, mais lorsqu’il survient, il apparaît fréquemment sous la plante des pieds, autour ou sous les ongles, ou encore sur des lésions inhabituelles qui tardent à cicatriser. Ces formes sont parfois diagnostiquées tardivement en raison d’un manque d’information ou parce que les signes passent inaperçus. Les médecins insistent ainsi sur la nécessité d’examiner régulièrement l’ensemble du corps, y compris les zones moins exposées au soleil, afin de détecter toute modification suspecte.

Prévention et dépistage, les meilleurs alliés

Pour les patients vulnérables notamment les PVVIH et atteints du diabète, une surveillance régulière de la peau et une consultation rapide en cas d’anomalie constituent des réflexes essentiels afin de favoriser une prise en charge précoce. Et cela pour des raisons biologiques et médicales bien distinctes en raison du système immunitaire qui est déjà très affaibli. Pour les diabétiques le risque est plus grand car la maladie rend la peau plus sèche et plus vulnérable aux infections.

Chez les personnes à peau claire ou métissée, l’exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil demeure l’un des principaux facteurs de risque du cancer cutané. Les dermatologues recommandent d’éviter les expositions prolongées, particulièrement entre midi et 16 heures, période durant laquelle les rayons du soleil sont les plus agressifs. Il est également conseillé de rechercher l’ombre autant que possible, de porter un chapeau à larges bords, des lunettes de soleil ainsi que des vêtements couvrants. L’utilisation d’une crème solaire adaptée, renouvelée régulièrement au cours de la journée, constitue également une mesure de protection indispensable.

Les professionnels de santé rappellent par ailleurs que certaines parties du corps sont particulièrement vulnérables aux coups de soleil et nécessitent une attention particulière. Il s’agit notamment des oreilles, de la nuque et du dessus des pieds lorsque des chaussures ouvertes sont portées. Face à l’augmentation des cas observés dans plusieurs régions du monde, les spécialistes du CHUL encouragent la population à adopter les bons réflexes de prévention et à consulter au moindre doute.