Mairie de Libreville : pas de capitulation d’Obame Etoughe malgré la fronde des conseillers municipaux

Ecouter l'article

À l’occasion de la levée des couleurs ce lundi 13 avril 2026 à l’Hôtel de Ville, le maire de Libreville, Pierre Matthieu Obame Etoughe, a pris la parole pour mettre fin aux spéculations entourant son avenir politique. Face aux rumeurs de démission qui saturaient les réseaux sociaux depuis le week-end écoulé, l’édile a choisi la voie de la transparence pour restaurer la sérénité au sein de l’administration communale.

Le trouble est né le jeudi 9 avril, lorsque le Conseil municipal a rejeté le budget primitif 2026 par 142 voix contre. Ce désaveu institutionnel a immédiatement été interprété par certains observateurs comme une fragilisation politique du maire, suggérant un retrait imminent de ses fonctions.

Pierre Matthieu Obame Etoughe a formellement qualifié ces allégations de « fausses et infondées ». Il a rappelé que le rejet d’un budget n’est pas une impasse, mais une étape technique de la gouvernance responsable. « Un budget peut être rejeté puis revu et amélioré avant d’être validé », a-t-il précisé, soulignant que ce vote marque le point de départ d’une concertation approfondie plutôt qu’une fin en soi.

Pédagogie et mobilisation des troupes

Dans une démarche de proximité managériale, le maire s’est adressé directement aux agents municipaux. Il a expliqué que le processus budgétaire demeure encadré par des mécanismes institutionnels permettant des réajustements et de nouvelles orientations pour garantir l’efficacité de l’action publique. Cette lecture méthodique a permis de sortir du champ émotionnel pour revenir aux réalités techniques de la gestion urbaine.

L’intervention a semble-t-il porté ses fruits : les agents municipaux ont exprimé leur soutien par des applaudissements, signe d’un climat de travail retrouvé.

Maintenir le cap des réformes

Malgré ce revers budgétaire, Pierre Matthieu Obame Etoughe a réaffirmé sa détermination à poursuivre la modernisation de Libreville. Ses priorités restent inchangées notamment l’assainissement des pratiques de gouvernance, le renforcement de l’efficacité administrative et l’optimisation de l’exécution des projets et répondre aux attentes quotidiennes des citoyens en impliquant toutes les parties prenantes.

Le maire de la capitale gabonaise entend ainsi transformer ce défi institutionnel en une opportunité pour consolider les réformes engagées depuis sa prise de fonction, avec l’ambition de faire de Libreville une ville plus performante et mieux administrée.