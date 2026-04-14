Lambaréné : un ancien militaire  écroué pour la mort suspecte d’une jeune femme

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Le corps sans vie de Céleste Anaïs Moutsinga Atombogonyo a été découvert le 2 avril dernier dans une habitation située au quartier Atsié, dans le 1er arrondissement de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. Un ancien militaire de la Garde républicaine, âgé de 25 ans et révoqué, a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Lambaréné dans le cadre de cette affaire, rapporte l’Union dans son édition du 14 avril 2026. Une situation qui interroge sur la fiabilité des personnes que nous fréquentons.

Cette découverte macabre a provoqué une vive émotion au sein des habitants du quartier Atsié et, plus largement, de la ville de Lambaréné. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans une habitation privée, plusieurs heures après les événements présumés. Ce qui a immédiatement déclenché l’ouverture d’une enquête par les autorités judiciaires afin d’établir les circonstances exactes de cette tragédie. D’après les informations recueillies, la victime aurait fait la connaissance du principal suspect, identifié sous les initiales N.Y.E, dans un lieu communément appelé Abri-Bus, au quartier Isaac.

Une mort suspecte qui soulève des questions sur la confiance dans les fréquentations

Toujours selon le journal l’Union, les deux jeunes auraient ensuite passé un moment en groupe avec des proches de la victime avant de poursuivre la soirée en tête-à-tête. Par la suite, la jeune Céleste Anaïs Moutsinga Atombogonyo aurait consommé des comprimés. Elle aurait alors fait un malaise avant de perdre connaissance. Le suspect affirme avoir tenté de lui porter assistance en lui administrant une boisson. Il aurait ensuite fait appel à un taxi pour la transporter vers une habitation située au quartier Atsié. Malgré plusieurs tentatives de réanimation sur place, son état ne se serait pas amélioré.

Au lever du jour, après avoir constaté que la jeune femme ne présentait plus de signes de vie, le mis en cause aurait pris la fuite en direction de Libreville. Le corps a ensuite été découvert par le propriétaire de la maison à son retour. Alertés, les agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire (PJ) du Moyen-Ogooué ont ouvert une enquête approfondie, qui a permis de remonter jusqu’au suspect et de l’interpeller à Kango avec l’appui des forces de sécurité locales. Il a depuis été placé en détention à la prison centrale de Lambaréné en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Au-delà des faits judiciaires encore en cours d’élucidation, cette affaire pousse profondément à réfléchir sur la confiance et les relations humaines. Elle interpelle sur la prudence dans les fréquentations et sur les conséquences parfois dramatiques de certaines rencontres qui paraissent anodines. Dans l’attente des conclusions de l’enquête, ce drame rappelle surtout la fragilité des liens humains et la nécessité, pour chacun, de rester vigilant face aux situations et aux personnes que l’on côtoie au quotidien.