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Kenya : l’incroyable combat d’Abigael Kendi, née avec deux utérus et deux vagin

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 19h29min
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Abigael Kendi © BBC Afrique
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Imaginez découvrir que votre corps abrite une anomalie si rare qu’elle déroute les spécialistes, et que votre survie ne dépend que d’un unique rein. C’est le quotidien d’Abigael Kendi, une Kenyane de 19 ans. Née avec un double col de l’utérus, un double utérus et un double vagin, la jeune femme doit aussi composer avec une absence de rein gauche. Dans un reportage touchant pour BBC Afrique, la journaliste Asha Juma a recueilli son témoignage, mettant en lumière un parcours jalonné d’épreuves médicales et de résilience.

Rien ne laissait présager une telle situation durant l’enfance d’Abigael. Les premiers signaux d’alarme retentissent à la puberté. Prise de douleurs violentes, de vomissements et de difficultés à uriner, elle se heurte d’abord à l’incompréhension de son entourage, qui minimise ses symptômes. C’est finalement une hospitalisation d’urgence pour un gonflement abdominal aigu qui révèle la réalité. 

Le scanner dévoile ses malformations génitales et la fragilité de son rein unique, qui retient du liquide et l’expose à des risques de calculs. Pour Abigael et sa mère, le choc est immense.

Le calvaire d’un quotidien médicalisé

L’anomalie prive Abigael de règles normales, mais lui inflige des douleurs cycliques intolérables. Au fil des ans, les complications urinaires et intestinales s’accumulent, l’obligeant à utiliser quotidiennement des sondes pour se soulager. « Ce n’est pas facile. Quand j’ai besoin de me soulager, j’insère la sonde, j’urine, puis je la jette », confie-t-elle à BBC Afrique.

À l’école, l’accès à des toilettes privées suscite la jalousie des élèves et la dureté de certains enseignants. À cette stigmatisation s’ajoute la découverte récente de liquide dans son cerveau. Malheureusement, l’opération est impossible : son rein unique ne supporterait pas une telle intervention.

Garder espoir malgré la douleur

En quête d’une vie normale, Abigael a déjà subi sept chirurgies infructueuses pour réparer son utérus. Face aux dépenses colossales de ses parents, qui ont vendu leurs biens pour la soigner, la jeune femme a parfois sombré dans le désespoir, confiant avoir pensé au pire.

Pourtant, entourée par l’amour des siens, elle refuse de baisser les bras. Pour briser les tabous et balayer les accusations de sorcellerie de son voisinage, Abigael a choisi de raconter son histoire dans un livre. Suivie à l’hôpital national Kenyatta, elle nourrit aujourd’hui un rêve inspiré de ses propres épreuves : devenir médecin.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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