Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur

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Une opération de sauvetage d’envergure est actuellement déployée au large des côtes gabonaises. L’alerte a été donnée le dimanche 24 mai 2026, au matin, lorsque le navire à passagers Victoria Jet, alors en route vers Libreville depuis Port-Gentil, a repéré une masse à la dérive. Il s’agissait de la barge de type S6, immatriculée PG 3271, exploitée par la société MTG. L’embarcation errait sans contrôle dans la zone d’Équatut, à environ 9 milles nautiques du littoral.

Le convoi, composé du remorqueur et de sa barge, avait quitté Cango l’avant-veille. Après une escale technique à Libreville, il avait repris sa route vers Port-Gentil. Les autorités maritimes confirment que le dernier contact radio avec le bord remontait à la nuit précédente, entre minuit et une heure du matin.

Des recherches intensives pour retrouver l’équipage

À ce stade des investigations, l’inquiétude grandit : quatre membres d’équipage, tous de nationalité gabonaise, sont officiellement portés disparus. Le Centre des opérations maritimes de la Marine nationale n’exclut pas que les marins aient pu évacuer le navire à bord de radeaux de sauvetage avant le drame, une hypothèse cruciale que les forces de secours tentent activement de vérifier.

Sous la coordination du PC Crise Maritime, une véritable course contre la montre s’est engagée. D’importants moyens nautiques et aériens ont été dépêchés sur zone. Le patrouilleur général Ba-Oumar de la Marine Nationale, le remorqueur civil Anitia, ainsi qu’une embarcation rapide de la Gendarmerie Nationale ratissent le secteur en liaison étroite avec les Affaires maritimes. Un avion de patrouille maritime de type ALSR, avec un officier d’état-major à son bord, a également survolé la zone pendant plus d’une heure et demie. Pour l’instant, aucun canot ni survivant n’a été repéré depuis les airs.

L’épave localisée par 60 mètres de fond

Si les hommes restent introuvables, les recherches ont permis de localiser précisément le lieu du sinistre. Les plongeurs et les échosondeurs ont confirmé que la barge flottait toujours, mais que le remorqueur avait sombré. L’épave repose désormais par 60 mètres de fond, aux coordonnées géographiques 0°10’129 Sud et 9°0’211 Est.

En collaboration avec l’armateur MTG, une équipe spécialisée dans les plongées en eaux profondes s’apprête à intervenir dès que la météo le permettra. Les plongeurs auront la lourde tâche d’inspecter les compartiments du remorqueur immergé afin de déterminer si des membres d’équipage y sont restés prisonniers.

Suivi de très près au plus haut niveau de l’État, ce drame maritime fait l’objet d’une attention totale du gouvernement. Dans un communiqué publié ce lundi 25 mai 2026 depuis Libreville, le ministre de la Défense nationale, le général de brigade Brigitte Onkanowa, a assuré que l’opinion publique serait tenue informée en temps réel de l’évolution des opérations.