AGASA : plusieurs opérateurs rappelés à l’ordre à Port-Gentil 

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Dans le cadre de ses missions de contrôle et de protection de la santé publique, la Délégation Provinciale de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) de l’Ogooué-Maritime a mené récemment plusieurs inspections nocturnes ciblant les acteurs de l’Alimentation de Rue (ADR) et les opérateurs exerçant en soirée, y compris dans les zones les plus fréquentées de Port-Gentil. Ces opérations s’inscrivent dans la politique nationale de contrôle sanitaire visant à garantir la sécurité des consommateurs et à prévenir les risques alimentaires.

Les inspections ont permis de relever de nombreuses non-conformités sanitaires, certaines jugées graves. Parmi elles figurent l’insalubrité des locaux et des équipements, l’absence d’agrément sanitaire, les mauvaises conditions de conservation et de manipulation des denrées alimentaires, ainsi que des défauts de qualité des produits proposés. Le non-respect du port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) par les personnels manipulant les aliments a également été constaté, représentant un risque pour la santé publique et soulignant le besoin urgent de sensibilisation et de formation continue.

Un accompagnement pour la mise en conformité

Conformément à l’approche d’accompagnement prônée par l’AGASA, des fiches de mesures correctives ont été remises aux opérateurs concernés. Ces documents détaillent les irrégularités identifiées et précisent les actions à entreprendre pour se conformer aux exigences sanitaires. Des délais raisonnables ont été accordés aux responsables afin de leur permettre de mettre en place les mesures correctives nécessaires. Cette méthode vise non seulement à sanctionner, mais surtout à sensibiliser et à améliorer durablement la qualité et la sécurité des services offerts aux consommateurs.

À Port-Gentil, comme sur l’ensemble du territoire national, la sécurité sanitaire des aliments demeure une priorité constante pour l’AGASA, sans distinction de lieu ni d’horaire. Les autorités insistent sur la nécessité pour tous les acteurs de l’alimentation de respecter scrupuleusement les normes en vigueur afin de protéger la santé des citoyens. Ces actions régulières de contrôle illustrent l’engagement de l’État gabonais à garantir un environnement alimentaire sûr et à renforcer la confiance du public dans les produits consommés.