Gabon : Mélodie Sambat retirée du porte-parolat de la Présidence de la République !

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Le Conseil des ministres du vendredi 22 mai 2026, présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, a acté un réajustement subtil au sein de l’appareil de communication de l’État. En effet, Jennyfer Mélodie Sambat a été nommée au poste de Conseillère spéciale, Chargée de missions au Cabinet civil. Une nouvelle aventure au Palais Rénovation qui l’exclut d’emblée du trio de de porte-parole de la Présidence de la République.

Nomination ou sanction ? Chacun aura son appréciation selon qu’on veuille voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais pour le commun des Gabonais, Jennyfer Mélodie Sambat paierait ses récentes interventions devenues virales et polémiques sur les plateaux de télévision français. Pour ces derniers, « ses sorties étaient laborieuses face aux critiques faites à la suspension des réseaux sociaux », a indiqué un internaute. Était-ce la vraie orientation à donner à ce retrait ?

Mélodie Sambat, sacrifiée ou simple réajustement ?

Si dans l’arène de la communication de crise, l’approximation ne pardonne pas, surtout lorsqu’il s’agit de défendre l’image internationale du Gabon face à la grogne sociale, il serait présomptueux de croire que Jennyfer Mélodie Sambat était le mal absolu parmi les 3 porte-parole. C’est archi-faux. Toutefois, le Palais Rénovation a choisi la carte du compromis. La maintenir au sein du Cabinet civil évite une rupture brutale qui aurait été interprétée en aveu de faiblesse ou de désunion.

Au final, Jennyfer Mélodie Sambat a perdu en prestige et en exposition, mais désormais dans l’ombre des dossiers techniques. Ce recentrage laisse désormais les coudées franches au duo restant composé de Théophane Nzame-Nze Biyoghe et Marie-Noëlle Ada Meyo. À l’heure du bilan de l’an 1, ces derniers devront démontrer qu’à 2 ils sont mieux qu’à 3. Cependant traiter des questions internes à l’international reste une stratégie risible car dépourvue de bien fondé. Nous y reviendrons !