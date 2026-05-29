Libreville : Moov Africa Gabon Télécom accompagne la municipalité avec des vignettes à QR Code

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La traditionnelle cérémonie de pose de vignettes sur les véhicules de transport urbain, suburbain et de marchandises opérant dans le Grand Libreville s’est tenue ce jeudi 28 mai 2026 à l’Hôtel de Ville de Libreville. Placée sous le thème « La Mairie de Libreville se digitalise pour mieux vous servir », cette rencontre annuelle participe à la promotion d’un transport plus sécurisé, identifiable et respectueux des règles municipales.

L’Hôtel de Ville a ainsi servi de cadre au lancement officiel de l’opération de pose de vignettes sur les véhicules affectés au transport de personnes et de marchandises pour l’année 2026. Une cérémonie présidée par le maire de la Commune de Libreville, Eugène Mba, qui a rappelé l’importance de cette initiative dans l’organisation du secteur des transports. « L’opération de pose de vignettes garantit la conformité du véhicule et atteste que le chauffeur est en règle pour exercer en toute légalité dans notre cité», a déclaré l’édile de Libreville.

Non sans manqué de saluer l’accompagnement de Moov Africa Gabon Télécom dans cette dynamique de transformation numérique. « Ces vignettes sont munies de QR codes sécurisés permettant aux forces de l’ordre ainsi qu’aux usagers de vérifier l’authenticité des taxis, taxi-bus et TM grâce à une application mobile dédiée » a précisé Eugène Mba.

La Mairie de Libreville et Moov Africa Gabon Télécom unis pour la digitalisation

Le slogan retenu cette année, « La mairie de Libreville se digitalise pour mieux vous servir », illustre la volonté des autorités municipales de moderniser l’administration afin d’accélérer les démarches en ligne et de simplifier le quotidien des opérateurs économiques ainsi que celui des usagers. Pour le Directeur général de Moov Africa Gabon Télécom, Zouheir Jorio, cette opération s’inscrit dans une vision de modernisation de la capitale gabonaise. « Nous soutenons avec conviction les projets structurants de la mairie, car nous croyons que le développement d’une ville se construit main dans la main entre le public et le privé. Notre engagement RSE se traduit par des actions concrètes et mesurables », a-t-il déclaré.

Zouheir Jorio a également réaffirmé sa volonté de pérenniser ce partenariat avec la municipalité de Libreville. « J’émets le souhait qu’à vos côtés, le partenariat entre Moov Africa Gabon Télécom et la Mairie de Libreville devienne le symbole d’une alliance exemplaire entre technologie de pointe et service public », a-t-il martelé. Avant d’assurer que le leader de la téléphonie mobile en Afrique continuera à jouer pleinement son rôle d’opérateur citoyen aux côtés d’une municipalité engagée dans la modernisation de la capitale gabonaise.