Santé hormonale : Raïssa Pouga brise le tabou des pathologies féminines !

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Ce samedi 13 juin 2026, une conférence de presse dédiée au bien-être hormonal a réuni de nombreuses femmes en quête de réponses, d’écoute et de solutions face à des pathologies souvent vécues dans l’isolement. Animé par Raïssa Pouga, naturopathe spécialisée et fondatrice de la marque RaïssaDora, ce rendez-vous s’est transformé en un espace d’échange libre et thérapeutique. L’assistance a pu être édifiée sur les idées reçues sur les cycles menstruels, les fibromes et l’infertilité.

Face à une assemblée attentive, Raïssa Pouga a d’emblée posé un diagnostic sociétal. Selon cette spécialiste Naturopathe, l’Afrique, et particulièrement le Gabon, souffre d’un déficit crucial d’information sur la santé hormonale. Diagnostiquée elle-même d’un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) à l’âge de 12 ans, la conférencière a partagé son expertise avec dynamisme. « Les hormones, c’est vraiment la clé », a-t-elle martelé. Non sans manquer de souligner que l’humeur et la vitalité féminines fluctuent naturellement au fil des phases menstruelle, ovulatoire et lutéale.

Le bien-être hormonal, bien plus qu’une simple notion !

Raïssa Pouga a pointé du doigt la résistance à l’insuline, un pré-diabète favorisé par l’omniprésence du sucre et l’adoption d’une alimentation occidentale importée, au détriment des produits locaux. Pour la spécialiste, le combat commence dans l’assiette. Occasion d’inviter à la vigilance face aux signaux d’alerte telles que la pilosité faciale, la fatigue chronique, les variations de poids voire ventres gonflés. « À partir du moment où vous avez une jeune femme qui a ses règles, consultez au moins une fois par an chez le gynécologue. »

Cette synergie indispensable entre médecine conventionnelle et approche naturelle a été appuyée par les structures publiques. En l’occurrence avec Nina-Darlyse Berre, Directrice Générale Adjointe du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL). Cette dernière a tenu à rassurer la gent féminine vivant au Gabon sur la prise en charge locale. « Au CHUL, nous avons deux départements : le département de gynécologie et le département de médecine. Il y a aujourd’hui la possibilité de poser le diagnostic au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. », a-t-elle indiqué.

De la nécessité Refuser la fatalité de la douleur !

Par ailleurs, Nina-Darlyse Berre a exhorté les femmes à ne pas laisser s’installer l’absence de règles ou les cycles irréguliers. La Directrice générale adjointe du CHUL a rappelé qu’une équipe de gynécologues spécialisés travaille quotidiennement pour identifier le SOPK, les fibromes, l’adénomyose ou l’endométriose. Cette riposte sanitaire est faite en collaboration avec les associations de terrain pour améliorer le quotidien des patientes. En marge de ladite conférence, Edith-Sandra Youmou a livré un témoignage des plus poignants sur son combat avec la maladie.

Une vue de l’assistance lors de la conférence sur le bien-être hormonal © D.R.

Souffrant de règles douloureuses depuis toujours et diagnostiquée porteuse de fibromes après une IRM pelvienne, cette participante a décrit le calvaire de la dépendance aux anti-inflammatoires et la hantise de la chirurgie, souvent synonyme de récidive. En découvrant les publications pédagogiques de Raïssa Pouga sur les réseaux sociaux, Edith-Sandra a trouvé une lueur d’espoir. « Je souhaite aujourd’hui… peut-être pas être totalement guérie de cette pathologie, mais de trouver une solution qui pourra alléger mon quotidien », a-t-elle confié avec émotion. Une quête de confort partagée par des milliers de Gabonaises qui, le temps d’une matinée, ont repris le pouvoir sur leur corps.