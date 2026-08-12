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Festival Culturel de Bitam : Kôba, Mareless et Ndong Mboula de la partie !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 août 2026 à 13h24min
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Kôba Building, Mareless et Ndong Mboula © D.R.
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Bitam, chef-lieu du département du Ntem dans la province du Woleu-Ntem, créé par Ondo Nkoulou Beyeme, sera en effervescence avec son traditionnel rendez-vous culturel. En effet, le Festival Culturel de Bitam (Fescub) reprend ses droits pour la 5eme édition à compter du 14 Août 2026 sous le thème évocateur « Mvet Oyeng », avec en prime un plateau musical de haute volée.

Pour cette 5eme édition, le rendez-vous phare des 3 frontières a , à l’affiche, Kôba Building. Celui que beaucoup appellent « le King du rap gabonais » apportera sa pierre aux festivités avec son flow caractéristique et sa signature reconnaissable entre mille. À ses côtés, Mareless, figure montante du hip-hop gabonais. « Ngoan be kone » viendra livrer ses textes sans concession et son énergie brute au public bitamois.

Festival Culturel de Bitam, un acte 5 explosif !

Et comme un symbole de continuité, le phénoménal Ndong Mboula sera également de la partie, pour une prestation que les organisateurs annoncent électrique et « sans filtre ». À noter que la Coordination Générale du festival a lancé l’opération d’inscriptions des stands depuis le mardi 4 août 2026, à la Mairie de Bitam. Les opérateurs économiques et exposants intéressés sont invités à s’y rendre.

Pour rappel, le Fescub est bien plus qu’un simple rendez-vous musical. L’événement met à l’honneur le riche patrimoine culturel du peuple Ekang (Fang), ses danses et rythmes traditionnels que sont Bia, Ozila, Oniass, Mekôm ainsi que son artisanat unique. Des conférences débats et même du Sport. Le festival culturel de Bitam favorise également les échanges culturels avec les troupes venues du Cameroun et de la Guinée équatoriale voisins.

Depuis cinq ans, cette grand-messe culturelle du Woleu-Ntem bénéficie du soutien de l’opérateur économique norvégien BW Energy. À noter l’appui du Conseil municipal et départemental du Ntem. Sous la houlette de la fondation Ndzu’Ulu, l’initiative prend des proportions insoupçonnées. Des visiteurs des 4 coins du Gabon affluent, la ville de Bitam se mue pendant 3 jours en véritable plaque tournante de la culture dans le septentrion. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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