Gabon : Oligui Nguema veut faire de l’accueil d’un sommet de l’Union africaine une vitrine de la Ve République

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Le Gabon envisage d’accueillir un prochain sommet de l’Union africaine (UA). L’annonce a été faite par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son discours à la Nation prononcé ce 16 août 2026, à la veille de la célébration de l’Indépendance. Au-delà du prestige diplomatique, le chef de l’État veut faire de cet éventuel rendez-vous continental un test grandeur nature de la stabilité du pays, de ses capacités organisationnelles et de la transformation de Libreville.

Après les nombreux chantiers engagés ces derniers mois dans le Grand Libreville, l’ambition présidentielle semble désormais prendre une dimension continentale. Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé que le Gabon envisageait d’accueillir un prochain sommet de l’Union africaine, rendez-vous qui réunirait dans la capitale gabonaise plusieurs chefs d’État et de gouvernement ainsi que les principales institutions du continent.

« Libreville devient plus attractive. Dans cette perspective, le Gabon envisage d’accueillir le prochain sommet de l’Union africaine », a déclaré le président de la République. Une ambition qui, si elle se concrétise, replacerait Libreville au cœur de l’agenda diplomatique africain.

Oligui Nguema : pas question d’en faire « une opération de prestige »

Pour le chef de l’État, l’organisation d’une rencontre de cette ampleur ne saurait toutefois se résumer à l’image internationale qu’elle procurerait au pays. Elle devrait surtout permettre au Gabon de démontrer concrètement sa capacité à accueillir et sécuriser un événement international majeur. « Si cette ambition se concrétise, le continent et le monde auront les yeux tournés vers notre capitale. Accueillir un tel rendez-vous ne doit pas seulement être une opération de prestige, mais la démonstration de notre stabilité, de notre capacité d’organisation et de notre sens de l’hospitalité », a-t-il insisté.

L’enjeu est considérable. Une rencontre continentale de cette dimension suppose des capacités importantes en matière d’hébergement, de mobilité urbaine, de sécurité, de télécommunications, de protocole et d’infrastructures. Autant de secteurs sur lesquels Libreville serait directement évaluée.

La transformation de Libreville en toile de fond

Cette ambition intervient alors que plusieurs travaux d’aménagement et de modernisation sont conduits dans la capitale. Routes, espaces publics, bâtiments administratifs et opérations d’embellissement participent à la transformation urbaine voulue par les autorités de la Ve République. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema refuse que cette préparation repose exclusivement sur les pouvoirs publics. « L’État fera sa part. Et la réussite de cet événement d’envergure dépendra de l’implication de tous », a-t-il averti.

D’où son appel au civisme des habitants de la capitale. « Le civisme n’est pas un slogan, il commence devant notre porte. Embellir sa maison, entretenir sa barrière, respecter l’espace public et prendre soin de notre cadre de vie », a rappelé le président de la République.

Un défi diplomatique, mais surtout organisationnel

Si la candidature gabonaise venait à aboutir, l’organisation d’un sommet de l’Union africaine constituerait donc un véritable test pour les administrations et services publics. Au-delà de la rénovation des grands axes empruntés par les délégations, la réussite d’un tel rendez-vous dépendrait également de la qualité générale des services proposés dans la capitale.

L’ambition annoncée pose ainsi une exigence : éviter que les transformations de Libreville soient uniquement dictées par la perspective d’accueillir des délégations étrangères. Les investissements réalisés pour rendre la capitale plus attractive devront d’abord bénéficier durablement à ceux qui y vivent quotidiennement.

En annonçant cette perspective dans son discours à la Nation, Brice Clotaire Oligui Nguema fixe donc un objectif qui dépasse le seul calendrier diplomatique. Si le projet se concrétise, le sommet devra servir de vitrine à la nouvelle ambition gabonaise. Mais la meilleure démonstration de réussite restera celle d’une capitale modernisée dont les infrastructures et le cadre de vie profitent durablement aux populations.