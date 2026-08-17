Komo-Mondah : recensement et régularisation des armes de chasse

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Après la phase de recensement engagée par les agents de la Brigade de contrôle des produits forestiers de Ntoum il y a plusieurs mois, la remise de permis a constitué la dernière étape. Cette initiative, menée dans le département du Komo-Mondah, vise à instaurer un contrôle rigoureux des armes de 3e catégorie et à renforcer leur traçabilité.

C’est dans la droite Alors que de nombreux citoyens effectuent des parties de chasse chaque jour avec des armes létales, les autorités compétentes ont décidé de réguler cette activité. Les agents de la Brigade de contrôles des produits forestiers de Ntoum ont mis en avant un plan de retrait de ces armes afin de sensibiliser les détenteurs autrefois illégaux. « Nous avons eu comme mission la sensibilisation, le contrôle de la conformité de la légalité de tous les documents techniques utilisés par les usagers, par les opérateurs dans le domaine bien entendu de la faune et de la forêt », a expliqué le Lt-Colonel Marc-Alain Engangoye, ingénieur des eaux et forêts et chef de la brigade de contrôle des produits forestiers de Ntoum

Renforcer la traçabilité des armes

Pour le responsable, cette opération répond également aux orientations des autorités en matière de sécurité. En effet, c’est en conformité avec les dispositions prises par le gouvernement que cette opération de recensement a été diligentée. Sur le terrain, elle a permis de mettre en place un fichier actualisé des détenteurs d’armes de troisième catégorie à Ntoum. La cérémonie a aussi été ponctuée par des derniers conseils prononcés par l’édile de la ville sur les enjeux d’une détention d’armes illégales.

« La détention d’une arme est certes un droit reconnu et protégé, mais elle a une lourde responsabilité pour son propriétaire.C’est ce qui justifie sa déclaration et sa garde minutieuse par son propriétaire pour la sécurité de sa famille et celle de la communauté. » a rappelé Zephirine Etotwa, maire de la commune de Ntoum. Les détenteurs qui ne sont pas encore en règle sont ainsi invités à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.Enfin, plusieurs documents sont nécessaires selon la situation du détenteur. Pour un Gabonais souhaitant acquérir une arme, une déclaration d’achat est requise, tandis qu’une déclaration d’introduction concerne une arme acquise à l’étranger.

Pour un étranger résidant au Gabon, il s’agit respectivement d’une autorisation d’achat ou d’une autorisation d’introduction. Ces démarches doivent permettre aux autorités de mieux contrôler l’origine, la détention et la circulation des armes sur le territoire. En passant de la clandestinité à la légalité, les chasseurs du Komo-Mondah s’inscrivent désormais dans un cadre sécurisé et responsable. Une initiative réussie à Ntoum, qui pourrait bien servir de modèle pour l’ensemble de la province de l’Estuaire, voire de tout le pays.