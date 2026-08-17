Mali : le président Assimi Goïta gracie un agent de renseignement français

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Condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l’État, le ressortissant français Yann Vézilier a bénéficié d’une grâce présidentielle. Son expulsion immédiate marque un tournant dans un dossier hautement sensible entre Bamako et Paris.

Le président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé ce jeudi 13 août 2026 une grâce présidentielle à Yann Vézilier. Ce ressortissant français avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l’État. Selon des informations rapportées par Radio France Internationale (RFI), l’arrêté présidentiel prévoit sa libération immédiate, assortie d’une mesure d’expulsion du territoire malien.

Un agent présumé de la DGSE sous couverture diplomatique

L’affaire remonte au 13 août 2025, date à laquelle Yann Vézilier a été interpellé à Bamako aux côtés de plusieurs officiers maliens. À l’époque, il occupait officiellement les fonctions de deuxième secrétaire au sein de l’ambassade de France au Mali. Toutefois, les services de renseignement maliens l’ont rapidement présenté comme un agent opérationnel de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) opérant sous couverture diplomatique.

Accusé d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, le diplomate aura passé dix mois en détention avant que la justice malienne ne prononce une lourde peine de 20 ans de prison à son encontre. De son côté, Paris avait vigoureusement dénoncé une condamnation infondée et arbitraire.

Souveraineté judiciaire et médiation étrangère

En officialisant la décision d’élargissement, le pouvoir malien a tenu à préserver l’autorité de son appareil judiciaire. S’exprimant sur l’antenne de la télévision nationale (ORTM), le porte-parole du gouvernement, le général Issa Ousmane Koulibaly, a souligné que cette mesure d’apaisement ne constituait en aucun cas un désaveu. « Cette mesure de grâce ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire, rendu à l’issue d’un procès où l’ensemble des droits de la défense ont été rigoureusement respectés. »

Par ailleurs, Bamako a tenu à saluer le rôle déterminant d’un « pays frère » dans le dénouement favorable de ces négociations, sans toutefois révéler l’identité de cette chancellerie médiatrice. Dans un registre connexe, l’armée malienne a également officialisé le même jour la libération de 82 soldats retenus en captivité.

Un épilogue sur fond de fortes tensions bilatérales

Cette décision intervient dans un climat diplomatique particulièrement dégradé entre le Mali et la France. L’arrestation puis la condamnation de M. Vézilier avaient vivement contribué à crisper les relations entre les deux chantiers étatiques. Si cet éloignement immédiat clôt formellement un feuilleton judiciaire de douze mois, les perspectives de normalisation entre Bamako et Paris restent encore très incertaines.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire