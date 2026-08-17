Libreville : Le Grand Marché Général de Mindoubé 1 officiellement inauguré

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Moderne, spacieux et structuré, le tout nouveau complexe commercial du 5ᵉ arrondissement s’étend sur 5 000 m² pour offrir aux commerçants et aux riverains des conditions d’activité d’une qualité inédite. Vendredi 14 août 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a coupé le ruban inaugural du Grand Marché Général de Mindoubé 1. Conçue pour répondre à la croissance des besoins locaux, cette infrastructure d’envergure redéfinit l’attractivité de cette zone à forte densité urbaine.

Bâti sur une superficie globale de 5 000 m², le site a été scrupuleusement aménagé pour fluidifier les échanges et optimiser le confort des usagers. L’espace rassemble 130 étals destinés aux vendeuses traditionnelles, 60 box commerciaux ainsi qu’un local de vente en gros dédié aux opérations de réapprovisionnement. L’ensemble s’organise autour de trois pôles majeurs : un mini-marché, une boulangerie et une galerie commerciale.

Afin de garantir une exploitation optimale, des équipements annexes de premier ordre ont été intégrés. Un forage permet de sécuriser la desserte en eau du marché tout en soutenant le voisinage, complété par des sanitaires publics modernes. La circulation a elle aussi fait l’objet d’un soin particulier : un parking de 1 200 m² pouvant accueillir 120 véhicules est adossé à un accès secondaire indépendant, spécialement configuré pour la livraison des marchandises sans gêner le flux des visiteurs.

Un hommage solennel à la mémoire nationale

Au-delà de sa vocation marchande, le complexe s’inscrit dans une démarche républicaine de célébration des figures marquantes du pays. Le marché porte désormais le nom du Général d’armée André Camille Nzong, ancien Commandant en Chef de la Gendarmerie nationale disparu en 1990. La présidence indique que ce choix symbolique vise à pérenniser l’héritage de ceux qui ont contribué au rayonnement de l’histoire du Gabon.

Une impulsion durable pour les infrastructures de proximité

Cette réalisation marque une étape supplémentaire dans le vaste programme de modernisation des équipements de quartier entrepris par l’État. Présente lors de la cérémonie, la ministre de l’Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, Zenaba Gninga Chaning, a réaffirmé la volonté gouvernementale de poursuivre ce maillage territorial. L’objectif affiché consiste à offrir à chaque district des installations pérennes, adaptées aux réalités économiques et sociales des populations.