Gabon : un jeune homme incendie volontairement la maison de sa mère et ravage le voisinage 

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Ce qui devait être une journée de célébration s’est transformé en un véritable cauchemar. À l’occasion de la fête des mères, un violent incendie a ravagé un quartier, réduisant en cendres cinq habitations et laissant plusieurs familles dans le dénuement le plus total. Selon les informations rapportées par la chaîne panafricaine Gabon 24, le sinistre ne serait pas d’origine accidentelle, mais bel et bien intentionnel.

Les témoignages recueillis sur place convergent tous vers une terrible préméditation. Maman Jeaninne, la mère du principal suspect, exprime sa douleur et sa stupéfaction face à l’acte de son propre fils : « Aujourd’hui c’est la fête des mères. C’est le cadeau que mon fils a bien voulu me donner », a-t-elle confié au bord des larmes.

Elle raconte avoir été alertée par les cris de l’une de ses filles avant d’être encerclée par d’épaisses fumées et des flammes dévastatrices. Le frère aîné du suspect, Freddy Mba, rejette fermement l’hypothèse d’une défaillance électrique. « On me fait comprendre que c’est le compteur qui a brûlé… Non, il a brûlé la maison intentionnellement. Il n’est pas malade, il n’est pas fou », a-t-il indiqué.

L’impact dramatique sur le voisinage

L’incendie a rapidement progressé, touchant de plein fouet les habitations environnantes. Parmi les victimes collatérales, Lauraine Ntsame N’na Ndong, une restauratrice locale, déplore la perte de ses outils de travail et de ses biens matériels. Une grande partie de ses locaux, incluant des machines à laver et des équipements de climatisation, a été totalement détruite, plongeant les riverains dans le désespoir.

Une crise sociétale plus profonde

Interrogé par Gabon 24, le sociologue Cyr Pavlov Moussavou apporte un éclairage sur ce type de dérive. Selon lui, cet acte est le reflet d’une crise des valeurs morales et spirituelles. Il pointe également du doigt le fléau de la consommation de stupéfiants, de plus en plus visible au sein de la société gabonaise, qui favorise l’émergence de comportements d’une extrême violence.

Les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour circonscrire le feu. Le pyromane présumé a quant à lui été interpellé par les forces de l’ordre. Il devra désormais répondre de ses actes devant la justice. Au Gabon, l’incendie volontaire est un crime lourdement sanctionné par le Code pénal, les peines encourues allant de la prison ferme à la réclusion criminelle.