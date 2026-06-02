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Gabon : 59 décès maternels enregistrés en milieu hospitalier en 2025, selon l’OMS

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 11h55min
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Alors que la réduction de la mortalité maternelle demeure un défi majeur de santé publique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle dans son rapport annuel qu’en 2025, 59 décès maternels ont été enregistrés dans les structures hospitalières civiles du Gabon. Un chiffre en hausse par rapport à l’année 2024 où on recensait 50 décès et  qui interpelle sur la nécessité de renforcer davantage la prise en charge des femmes enceintes dans les établissements sanitaires du pays.

Selon l’OMS ces décès ont été notifiés à travers le système de surveillance hospitalière SIMR. L’organisation estime que cette augmentation met en évidence les insuffisances persistantes dans la prévention des complications obstétricales et dans la gestion des urgences médicales. Derrière ces statistiques se cachent des réalités préoccupantes, notamment les infections liées à des conditions d’asepsie insuffisantes, les difficultés de prise en charge rapide des patientes ou encore l’accès limité à des soins obstétricaux de qualité dans certaines structures sanitaires.

Pour renverser la tendance, l’OMS a procédé au renforcement de son soutien au système de santé gabonais, notamment au niveau des structures sanitaires de première ligne. A travers un appui  sur la fourniture de médicaments essentiels, de matériels médicaux et de consommables, mais également sur l’équipement de plusieurs centres de santé en stérilisateurs. Ces interventions visent à améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonatals tout en réduisant les causes évitables de décès maternels et infantiles. Et surtout à limiter les retards dans la prise en charge des femmes enceintes confrontées à des complications médicales.

Prévention et sensibilisation au cœur de la riposte

Au-delà du milieu hospitalier, l’OMS met également l’accent sur la prévention et la sensibilisation. Près de 500 élèves ont été édifiés sur la santé sexuelle, reproductive et le VIH en milieu scolaire. Pour l’institution onusienne, la lutte contre la mortalité maternelle passe aussi par l’éducation des jeunes, la prévention des grossesses précoces et le renforcement des connaissances en matière de santé reproductive. Malgré les efforts engagés, les 59 décès enregistrés en 2025 rappellent toutefois que le Gabon reste confronté à d’importants défis pour garantir aux femmes un accès sécurisé et équitable aux soins maternels.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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