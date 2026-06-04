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Gabon : la transformation de Libreville au coeur de l’échange entre Oligui Nguema et Eugène Mba

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 12h01min
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Une vue de l'audience accordée au maire de Libreville Eugène Mba par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Ce mercredi 3 juin 2026, le Palais présidentiel a servi de cadre à une séance de travail cruciale entre le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et le maire de Libreville , monsieur Eugène Mba. Cette audience, qui s’inscrit dans le cadre du suivi rigoureux de l’action des collectivités locales, a permis de fixer le nouveau cap d’une gestion municipale axée sur les résultats.

Au cœur des échanges, la mise en œuvre de la feuille de route de la municipalité et son nouveau plan d’action ont été passés au crible. Pour faire de Libreville une vitrine attractive, plusieurs chantiers prioritaires ont été actés. Les autorités entendent réorganiser en profondeur l’espace urbain, notamment en luttant fermement contre l’occupation anarchique du domaine public. 

Le projet prévoit également la construction de parkings modernes ainsi que la création et la valorisation d’espaces verts et botaniques. À travers le renforcement des infrastructures de proximité, l’ambition est claire : métamorphoser durablement le cadre de vie des Librevillois.

La carte de la digitalisation pour une gestion transparente

L’autre grand virage de cette réforme concerne la modernisation de l’appareil administratif municipal. Le Maire a exposé une restructuration qui s’appuie massivement sur la digitalisation des services. Ce chantier stratégique poursuit un double objectif. 

D’une part, il s’agit de simplifier les démarches quotidiennes des usagers tout en améliorant la qualité du service public. D’autre part, le numérique permettra de sécuriser le recouvrement des taxes afin d’accroître les recettes propres de la commune, garantissant ainsi une transparence accrue dans la gestion des deniers locaux.

L’assainissement, une exigence non négociable

Le Chef de l’État a particulièrement insisté sur le défi de la salubrité publique, rappelant qu’une capitale moderne se doit d’être irréprochable. Des consignes fermes ont été données pour accélérer le déploiement des actions d’assainissement urbain. Qu’il s’agisse de la collecte, du transport, du traitement ou de la valorisation des ordures ménagères, des efforts soutenus sont attendus pour garantir un environnement sain aux populations.

En invitant l’édile de Libreville à faire preuve de rigueur, d’innovation et d’efficacité, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa volonté politique de placer les collectivités locales au centre du développement national, tout en remettant les préoccupations des citoyens au cœur de l’action publique.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 12h01min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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