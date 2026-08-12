Nasa : éclipse solaire totale ce 12 août en fin d’après-midi !

Ecouter l'article

Le ciel de l’hémisphère Nord sera le théâtre, ce mercredi 12 août 2026 en fin d’après-midi, d’une éclipse solaire totale. Selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la trajectoire de totalité balayera le Groenland, l’Islande, le nord de la Russie, une portion de l’océan Atlantique, l’Espagne, ainsi qu’une petite partie du Portugal.

Concrètement l’agence aéronautique et spatiale révèle qu’après cette bande de totalité, une éclipse partielle sera visible dans de nombreuses autres régions de l’hémisphère Nord. C’est notamment le cas de certaines zones du nord des États-Unis, de l’Alaska jusqu’à la Caroline du Nord, de la majeure partie du Canada, d’une grande partie de l’Europe ainsi que du nord-ouest de l’Afrique.

L’éclipse solaire ce 12 août !

Particularité de cet événement inouï, pour de nombreux observateurs situés le long de la trajectoire, en Europe continentale comme en Afrique, le Soleil se couchera alors qu’il sera encore partiellement éclipsé. Un phénomène rare qui offrira à ces spectateurs la possibilité d’assister à une véritable « éclipse au coucher du soleil », spectacle prisé des astronomes amateurs.

Une aubaine pour des photographes férus des clichés rares. Aussi, pour permettre au plus grand nombre de suivre l’événement, où que l’on se trouve dans le monde, la NASA a annoncé une retransmission en direct de l’éclipse à partir de 13h15, heure de l’Est américain (EDT). La diffusion sera accessible gratuitement sur le site officiel de l’agence spatiale, à l’adresse nasa.gov/live.

Cette éclipse solaire totale intègre la liste restreinte des événements astronomiques de l’année 2026. Elle devrait mobiliser scientifiques, passionnés et curieux à travers plusieurs continents. Comme toujours en pareille occasion, les autorités sanitaires et les spécialistes rappellent qu’il est impératif de ne jamais observer le Soleil à l’œil nu, même partiellement éclipsé, sans lunettes homologuées.