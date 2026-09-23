Climat des affaires : le Haut Conseil pour l’Investissement relance le suivi des réformes au Gabon

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Le Secrétariat permanent du Haut Conseil pour l’Investissement (HCI) a ouvert, mardi 22 septembre 2026 au siège de l’ANPI-Gabon, les travaux de ses cellules spécialisées. Réunissant plusieurs représentants de l’administration, cette reprise doit permettre d’évaluer l’état d’exécution des réformes et résolutions adoptées en Conseil des ministres, d’identifier les difficultés rencontrées et de renforcer leur suivi. Un exercice qui replace au premier plan une question récurrente dans l’amélioration du climat des affaires au Gabon : le passage des décisions à leur application effective.

Les réformes destinées à améliorer l’environnement des affaires ne produisent leurs effets que lorsqu’elles sont effectivement mises en œuvre par les administrations concernées. C’est précisément sur ce terrain que le Haut Conseil pour l’Investissement entend intervenir à travers la reprise de ses cellules spécialisées. La session d’ouverture, organisée par son Secrétariat permanent, était présidée par Bertrand Rubens Matteya, conseiller du directeur général de l’ANPI-Gabon, représentant ce dernier empêché. Les participants ont été appelés à examiner l’état d’avancement des décisions déjà prises et les obstacles susceptibles d’en ralentir l’exécution.

Faire le point sur les réformes déjà décidées

Les travaux doivent d’abord permettre de dresser un état des lieux de la mise en œuvre des réformes et résolutions adoptées en Conseil des ministres. L’objectif affiché n’est donc pas seulement d’identifier de nouvelles mesures, mais d’examiner ce qu’il est advenu de celles qui ont déjà été décidées. Une démarche particulièrement importante dans un environnement où la prévisibilité administrative et la célérité des procédures constituent des paramètres déterminants pour les entreprises et les investisseurs.

Les échanges du 22 septembre ont ainsi porté sur les avancées enregistrées, mais également sur l’identification des difficultés rencontrées dans l’application des différentes mesures. Il s’agit, à terme, de disposer des éléments nécessaires pour assurer leur suivi et, le cas échéant, identifier les blocages administratifs qui empêchent certaines décisions de produire les résultats attendus.

Les cellules spécialisées comme outil de suivi

Dans son propos d’ouverture, Bertrand Rubens Matteya a rappelé l’importance de ces cellules dans le dispositif du Haut Conseil pour l’Investissement. Elles doivent notamment contribuer au suivi des réformes engagées en faveur de l’amélioration de l’environnement des affaires. Le dispositif repose ainsi sur un travail thématique permettant aux administrations concernées d’examiner plus précisément l’exécution des mesures relevant de leurs domaines respectifs.

Le HCI entend également conserver sa fonction de plateforme de dialogue entre les secteurs public et privé. Cette dimension est essentielle puisque les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques se situent souvent au stade de l’application concrète des procédures : délais administratifs, coordination entre administrations, interprétation des textes ou encore effectivité des décisions prises.

De la réforme annoncée à la réforme appliquée

La reprise des cellules spécialisées intervient dans un contexte où le Gabon cherche à renforcer son attractivité et à favoriser l’investissement privé. Mais l’efficacité du dispositif dépendra surtout de sa capacité à mesurer concrètement les progrès accomplis : réformes exécutées, décisions encore en attente, délais de mise en œuvre et difficultés identifiées devront permettre d’établir une véritable traçabilité de l’action engagée.

Au-delà des réunions périodiques, l’enjeu sera donc de transformer ce mécanisme de suivi en instrument de résultats. Pour les investisseurs comme pour les entreprises déjà implantées au Gabon, l’amélioration du climat des affaires se mesure moins au nombre de réformes annoncées qu’à leur traduction dans les démarches quotidiennes. La reprise des cellules spécialisées ouvre ainsi une nouvelle séquence de suivi ; reste désormais à documenter, réforme après réforme, ce qui a effectivement changé sur le terrain.