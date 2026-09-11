Gabon : le Sameau revient pour une 6e saison dès le 16 septembre prochain ! 

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Le Salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU), s’apprête à revenir pour une sixième édition à Libreville. Cette nouvelle saison est placée sous le thème « Entre mémoire et innovation : l’intelligence artificielle au service de notre patrimoine culturelle » va se tenir du 16 au 19 septembre prochain au Musée national des arts, rites et traditions. Un rendez-vous qui entend renforcer les capacités des professionnels et amateurs de la communication et des médias.

C’est une édition qui mêlera encore plus l’innovation, à la technologie et au patrimoine culturelle, dans le but de familiariser les acteurs du secteur à l’usage de l’intelligence artificielle. « L’ambition ici sera d’examiner comment l’intelligence artificielle et les outils numériques vont pouvoir aider à préserver, restaurer, documenter, valoriser, et transmettre les récits, les images, langues et traditions, savoirs du terroir » a déclaré Jenifer De Mayombo, présidente du Sameau.

Renforcement des capacités et innovations

L’innovation de cette édition est un concours national de photographie intitulé Sameau Shoot. Celui-ci réunit les professionnels, semi-professionnels et même amateurs de la photo et est placé sous le thème «Gabon en héritage, identité, mémoire et richesse naturelle». Une mise sous les projecteurs qui trouve sa raison dans la nécessité de formaliser ce métier. «On s’est intéressé aux photographes cette année parce qu’ils n’ont pas de statut juridique, parce qu’on a toujours du mal à savoir exactement où les caser au niveau de la communication. Nous n’avons pas d’école aujourd’hui au Gabon qui forme dans les métiers de la photographie. » a souligné la présidente du Sameau

Ledit concours va osciller autour de plusieurs catégories. Parmi lesquelles, identité et visage du Gabon, nature et richesse du territoire, patrimoine et lieux de mémoire, le Gabon d’aujourd’hui. Chacunes d’elles récompensera le meilleur du pays en images. À terme une photothèque nationale verra le jour afin de garder en mémoire les moments marquants, la richesse humaine, culturelle, naturelle, et touristique du pays. En outre, le sameau sera rythmé par des masterclass. Celles-ci seront axées sur les métiers de journalisme, de prise de parole en public, IA, podcast, média training communication institutionnelle, création de contenus, entre autres.

Au sortir de ces quatres jours de formation, les meilleurs profils seront récompensés dans cinq catégories. Notamment, Grand prix Sameau, proximité jeunesse, prix mémoire national, prix Innovation numérique, prix du public. Les passionnés et amoureux de médias, numérique et audiovisuel sont ainsi invités à prendre part à ce salon qui s’ouvrira du 16 au 19 septembre au Musée national.