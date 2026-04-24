Salon National de l’Orientation 2026 : le Gabon mise sur le numérique pour l’avenir de sa jeunesse

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Le coup d’envoi de la 3ème édition du Salon national de l’orientation a été donné ce jeudi 23 avril 2026 à Akanda, au nord de Libreville. Inauguré par Camélia Ntoutoume Leclercq, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, l’événement se place cette année sous le signe de la modernité avec une thématique centrale : « Vulgarisation des métiers et formations du numérique ».

Jusqu’au 25 avril, ce salon s’affirme comme le rendez-vous incontournable des apprenants en quête de repères. L’ambition est claire : réduire le fossé entre les bancs de l’école et les réalités du marché du travail. En mobilisant des partenaires nationaux, internationaux et des acteurs du secteur privé, le gouvernement souhaite offrir aux élèves une vision concrète des opportunités de carrière, particulièrement dans un secteur technologique en pleine expansion.

Lors de son discours d’ouverture, Camélia Ntoutoume Leclercq a rappelé que l’éducation demeure une priorité stratégique pour les plus hautes autorités gabonaises. Elle a notamment insisté sur la nécessité de briser les plafonds de verre et les idées reçues. « Aujourd’hui, il n’y a pas de métiers pour les hommes ou pour les femmes, il n’y a que des compétences », a martelé la ministre d’État.

Camélia Ntoutoume Leclercq, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale visitant les stands au Salon nationale de l’orientation © GMT

Vers une orientation concertée et transparente

L’innovation est également structurelle. Joe Francis Demba, secrétaire permanent du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnel (SOSUP) , a mis en lumière les réformes du processus d’orientation. Désormais, le choix de carrière ne repose plus sur une décision isolée, mais sur un dialogue tripartite entre l’élève, les commissions réglementées et les entreprises.

Cette approche concertée garantit une plus grande équité et permet de diriger les talents vers les besoins réels de l’économie nationale.

Un déploiement sur l’ensemble du territoire

Si les festivités ont débuté dans l’estuaire, le salon ne compte pas s’arrêter là. Fidèle à une volonté de proximité, l’événement entame une véritable tournée nationale durant tout le mois de mai. Ainsi, du 08 et 09 mai il se déroulera à Franceville et Lambaréné, les 15 et 16 mai à Port-Gentil et Tchibanga, les 22 et 23 mai à Oyem et Makokou et les 29 et 30 mai la clôture à Koulamoutou et Mouila.

Cette décentralisation vise à offrir les mêmes chances de réussite et d’information à chaque jeune Gabonais, quel que soit son lieu de résidence, pour que le numérique devienne un levier de croissance pour tout le pays.