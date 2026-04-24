Gabon : l’Union européenne sponsor officiel du NewSpace Africa

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Depuis le 20 avril, le Gabon vibre au rythme de la 5ème Conférence du NewSpace Africa. Un événement sponsorisé cette année par l’Union européenne qui s’impose comme un partenaire stratégique pour l’Afrique en matière d’accès aux technologies spatiales. L’évènement qui réunit décideurs publics, entreprises, et investisseurs, a été marqué par la participation de la cheffe de la délégation de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie.

La conquête de l’espace s’est au fil des années imposée comme un enjeu stratégique majeur pour les États. Cependant, le continent africain enregistre un retard important dans cette conquête. A travers des rencontres telles que le NewSpace Africa, le continent entend accélérer la cadence. Ainsi pour cette année, l’accent est mis sur une croissance inclusive, avec pour ambition d’étendre les bénéfices des technologies spatiales à l’ensemble des populations africaines, notamment dans les domaines agricoles, climatiques et sécuritaires.

L’UE, un partenariat stratégique pour un développement durable

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie, a rappelé l’importance du spatial dans le partenariat entre l’Europe et l’Afrique. À travers des programmes comme Copernicus ou Galileo, l’UE contribue concrètement au développement durable, à la sécurité et à la transformation numérique du continent. Des initiatives telles que GMES & Africa ou ClimSA permettent déjà d’améliorer la gestion des ressources naturelles, d’anticiper les catastrophes climatiques et de renforcer les capacités scientifiques locales.

Des efforts auxquels il faut ajouter la stratégie Global Gateway qui illustre la volonté européenne de mobiliser également le secteur privé pour soutenir l’économie spatiale africaine. Doté de financements conséquents, le partenariat spatial Afrique–UE vise à stimuler l’innovation, favoriser l’emploi et renforcer les infrastructures numériques. Selon la représentante de Bruxelles au Gabon, cette coopération pourrait à terme faire du spatial un moteur clé de développement, en apportant des solutions concrètes aux défis économiques et environnementaux du continent africain.