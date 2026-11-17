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Le rideau s’apprête à tomber sur l’édition 2026 de la Saison culturelle chinoise, un rendez-vous devenu incontournable sur la scène artistique de Libreville. Pour clore en beauté cette programmation riche en découvertes, l’Ambassade de Chine convie ses invités à une cérémonie officielle suivie d’une projection cinématographique exceptionnelle ce mercredi 18 novembre 2026 à la Salle Arambo.

Afin de clôturer en beauté son festival culturel, l’ambassade de Chine a misé sur la projection du film « The Shadow’s Edge », ou L’ombre de la loi en français. Une œuvre réalisée par la légende mondiale du cinéma d’action Jackie Chan qui y interprète dailleurs un rôle. Mêlant suspense haletant et chorégraphies martiales spectaculaires, ce film promet de tenir le public en haleine jusqu’à 21h et d’offrir aux cinéphiles librevillois une immersion captivante dans le savoir-faire du septième art asiatique.

Une saison culturelle accomplie et un final riche en temps forts

En effet, alors que la police de Macao est sur la piste d’un groupe de voleurs, elle fait appel à Wongn Tak-Chong, interprété par Jackie Chan, un expert en pistage à la retraite pour leur donner un coup de main afin de mettre la main sur ces derniers. Une réalisation qui a connu un plein succès dans l’industrie dès sa post-production en 2025, attirant les regards de plusieurs entreprises cinématographiques. Au-delà de cette projection, cette soirée revêt une importance capitale pour l’Ambassade de Chine au Gabon, qui aura rempli avec brio sa saison culturelle 2026 de multiples activités artistiques et éducatives.

En multipliant les rencontres et les vitrines culturelles tout au long de l’année d’échanges Sino-Africain, la représentation diplomatique confirme son engagement constant en faveur du rapprochement des peuples et du dynamisme des échanges sino-gabonais. La soirée de cloture sera rythmée par une cérémonie officielle en présence des autorites diplomatiques, ainsi que la projection du long métrage « The Shadow’s Edge ». Un rendez-vous prestigieux qui viendra sceller en apothéose une année culturelle particulièrement réussie.