Libreville : les «clandos» bientôt soumis au paiement numérique des taxes

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​Les taxis et les transporteurs informels de la capitale gabonaise, communément appelés « clandos », s’apprêtent à vivre un virage technologique majeur. Le 11 novembre 2026, les représentants du ministère de l’Économie numérique ont officiellement présenté le programme MaDigiPaie à la Mairie de Libreville. Ce nouveau dispositif vise à intégrer le paiement électronique au cœur des activités quotidiennes de ces acteurs incontournables de la mobilité urbaine.

Concrètement, cette réforme repose sur le déploiement massif des QR Codes Gimac auprès des opérateurs économiques. L’objectif affiché est double. Il s’agira de simplifier et sécuriser les transactions financières tout en modernisant le recouvrement des redevances municipales. Pour garantir le succès de cette transition numérique dans un secteur largement dominé par l’usage de l’argent liquide, le ministère a sollicité l’appui stratégique de la municipalité afin de faciliter l’adhésion des chauffeurs et la mise en œuvre opérationnelle du projet.

Un recensement préalable des opérateurs en ligne de mire

​Présent à cette réunion de travail sous les hautes instructions du Maire de Libreville, Eugène M’ba, le Cinquième Adjoint au Maire chargé de la Digitalisation et de la Transformation Numérique, Thierry Akendengue-Nkolo, a activement pris part à l’examen des modalités de collaboration. Les discussions entre les deux institutions ont permis d’identifier des leviers d’action concrets pour structurer cette démarche. ​Parmi les mesures prioritaires figure le lancement d’une vaste opération de recensement des opérateurs économiques concernés, qui sera menée de concert avec l’ensemble des parties prenantes du secteur des transports.

Cette étape préparatoire s’avère indispensable pour cartographier les acteurs sur le terrain avant le déploiement effectif des terminaux et supports de paiement. À travers ce partenariat, la Commune de Libreville affirme sa volonté d’ancrer durablement le secteur informel dans l’économie digitale, tout en optimisant la traçabilité des flux financiers au sein de la cité.