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L’article publié le 16 novembre 2026 par Gabon Media Time (GMT), sur la base d’informations rapportées par le site d’actualité lawoleuntemoise.com, concernant une prétendue interdiction d’accès au lycée évangélique Edzang Nkoulou de Bitam visant Simon Eyele Obame, fait l’objet d’un démenti. Dans une déclaration diffusée ce mardi 17 novembre, David Ollomo Allo’o, présenté comme proviseur, conteste formellement cette information. Selon lui, le préfet du département du Ntem n’aurait prononcé aucune interdiction, mais aurait décidé de transmettre un rapport au gouverneur du Woleu-Ntem.

Une nouvelle version des faits vient remettre en question les informations initialement rapportées concernant les tensions administratives au lycée évangélique Edzang Nkoulou de Bitam. Dans un article publié lundi 16 novembre 2026, Gabon Media Time, citant le site d’information lawoleuntemoise.com, indiquait que le préfet du Ntem avait interdit à Simon Eyele Obame d’accéder à l’établissement, tout en maintenant Éric Sylvestre Nguema Nguema dans ses fonctions. Une présentation des faits désormais contestée par David Ollomo Allo’o, qui affirme que les décisions attribuées à l’autorité préfectorale ne correspondent pas au déroulement de la réunion.



Une interdiction d’accès catégoriquement démentie



Dans son message, David Ollomo Allo’o rejette sans ambiguïté l’information selon laquelle Simon Eyele Obame aurait été écarté de l’établissement par décision préfectorale. « Le Préfet du département du Ntem n’a jamais demandé à M. Simon Eyele Obame de ne plus mettre les pieds dans l’enceinte de l’établissement », affirme-t-il, qualifiant de fausse l’information relayée depuis la matinée.

L’auteur du démenti s’interroge également sur les fondements d’une telle mesure à l’encontre d’un enseignant affecté dans l’établissement. « Comment le Préfet pourrait-il interdire à un enseignant d’entrer dans l’établissement où il est affecté, à cause d’un malentendu avec un autre collègue ? », écrit-il. Cette déclaration contredit directement l’un des principaux éléments de l’article précédemment publié par GMT.



Une réunion d’apaisement et un rapport transmis au gouverneur



Selon les précisions apportées par David Ollomo Allo’o, l’intervention du préfet aurait essentiellement consisté à convoquer en urgence les deux proviseurs afin de ramener le calme. Au cours de cette rencontre, l’autorité administrative aurait notamment interrogé Éric Nguema sur l’implication de son frère aîné, qui n’exercerait aucune fonction d’enseignant, dans un différend concernant l’établissement.

Contrairement aux informations initialement relayées, aucune décision définitive sur la direction du lycée n’aurait donc été prise à l’issue de cette réunion. « À la fin, le Préfet a décidé de transmettre le rapport complet de la réunion au Gouverneur, à qui il reviendra de trancher », précise David Ollomo Allo’o. Une version qui, si elle est confirmée par les autorités administratives, modifierait sensiblement la compréhension des décisions prises lundi à Bitam.



GMT prend acte du démenti et attend une clarification officielle



Ce démenti conduit à reconsidérer les informations publiées par Gabon Media Time sur la base des éléments rapportés par lawoleuntemoise.com. En l’absence d’un document administratif confirmant une interdiction d’accès ou le maintien officiel de l’un des protagonistes à la direction de l’établissement, ces affirmations ne peuvent être considérées comme établies. Le message de David Ollomo Allo’o constitue toutefois une version contradictoire qui appelle également une confirmation auprès de la préfecture du Ntem.

Dans un souci de rigueur journalistique et de transparence envers ses lecteurs, Gabon Media Time prend acte de ce démenti et apporte cette mise au point aux informations précédemment diffusées. La rédaction reste attentive aux clarifications que pourraient fournir les autorités compétentes. Au-delà de la controverse, l’enjeu demeure de connaître les décisions effectivement prises et de garantir un fonctionnement apaisé du lycée évangélique Edzang Nkoulou de Bitam.