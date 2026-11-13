Gabon : 12% des femmes ne jugent pas important l’égalité des droits et opportunités entre les deux sexes 

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La question de l’égalité des genres et de la parité au Gabon continue d’alimenter les débats au sein de la société. Selon les récentes données publiées par Afrobarometer pour le compte de l’année 2026. 12% de la gent féminine gabonaise n’estime pas nécessaire d’atteindre l’égalité des droits entre l’homme et la femme. Une donnée qui interroge alors que les femmes ne cessent de se mobiliser pour atteindre cet idéal.

Concrètement, l’enquête signée Afrobarometer indique que 88% des femmes interrogées estiment qu’il est « assez » ou « très important » que les femmes disposent des mêmes droits et des mêmes chances que les hommes. Toutefois, ce chiffre met en lumière un contre-pied notable car,12 % des femmes expriment un avis contraire, jugeant cette égalité « pas très » ou « pas du tout importante ».

Des résistances sociologiques qui interroge l’inclusion la volonté des femmes

​Ce taux de 12 % de voix discordantes au sein même des principales concernées soulève des interrogations fondamentales sur la persistance des normes culturelles et traditionnelles. Mais c’est aussi un témoignage du poids des us et coutumes qui reste un fleau bien ancré et avec une influence sur les mentalités féminines face à l’ordre social etabli. Mais c’est 12% pousse à se demander si les femmes, qui sont les victimes principales des abus de pouvoir interroges. En effet, doit-on considérer que le travail menee par les féministes est vain face à la volonte de certains qui préfèrent se contenter de conditions archaïques.

​Si les politiques publiques et les plaidoyers associatifs s’efforcent de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité des chances, ces résultats rappellent que le combat ne se joue pas seulement sur le plan institutionnel ou juridique. Il nécessite également un travail de fond sur la perception culturelle de la place de la femme dans la société gabonaise pour embarquer l’ensemble des citoyennes vers une adhésion totale aux valeurs d’équité.